De manera preliminar, no se descarta que el inmueble afectado funcione como un almacén clandestino que carecería de autorización municipal. (Foto: Difusión)
De manera preliminar, no se descarta que el inmueble afectado funcione como un almacén clandestino que carecería de autorización municipal. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Un incendio de gran magnitud se registra esta mañana en un presunto almacén ubicado en una zona residencial del distrito de Ate, movilizando a varias compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) para controlar la emergencia.

El siniestro fue reportado a las 8:46 de la mañana y viene siendo atendido por nueve unidades de los bomberos. De manera preliminar, no se descarta que el inmueble afectado funcione como un almacén clandestino que carecería de autorización municipal.

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Las imágenes difundidas en redes sociales desde la zona muestran una densa columna de humo negro que se eleva sobre el sector residencial, lo que haría presumir la presencia de materiales altamente inflamables en el interior del local.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni víctimas fatales. Se espera que, una vez controlada la emergencia, las autoridades determinen el origen del incendio y verifiquen si el local operaba de manera informal o sin las autorizaciones correspondientes.

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