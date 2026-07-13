Un incendio de gran magnitud se registra esta mañana en un presunto almacén ubicado en una zona residencial del distrito de Ate, movilizando a varias compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) para controlar la emergencia.

La emergencia ocurre en la urbanización Los Portales de Javier Prado, etapa 3, exactamente en la manzana I-1, lote 34. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego afecta un almacén o depósito y compromete diversas estructuras del inmueble.

El siniestro fue reportado a las 8:46 de la mañana y viene siendo atendido por nueve unidades de los bomberos. De manera preliminar, no se descarta que el inmueble afectado funcione como un almacén clandestino que carecería de autorización municipal.

Las imágenes difundidas en redes sociales desde la zona muestran una densa columna de humo negro que se eleva sobre el sector residencial, lo que haría presumir la presencia de materiales altamente inflamables en el interior del local.

Los bomberos trabajan intensamente para evitar que las llamas se propaguen a las viviendas colindantes, mientras las autoridades evalúan las características del establecimiento y las posibles causas del incendio.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni víctimas fatales. Se espera que, una vez controlada la emergencia, las autoridades determinen el origen del incendio y verifiquen si el local operaba de manera informal o sin las autorizaciones correspondientes.