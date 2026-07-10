Esta mañana se registró un amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton, en el Cercado de Lima, lo que movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para controlar la emergencia.

El hotel activó su protocolo de evacuación y no se reportaron personas heridas.

Una densa columna de humo, se observó desde diversos puntos del centro de Lima, lo que generó alarma entre vecinos, trabajadores y transeúntes que circulaban por la zona. Al menos cinco unidades de los bomberos realizaron labores para sofocar el amago de fuego y evitar que las llamas se propaguen.

La Policía Nacional acordonó los alrededores del hotel para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restringir el tránsito de personas y vehículos en la zona como medida de seguridad.

Ante el reporte de un incendio el Ministerio de Salud, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia como prevención para garantizar una respuesta inmediata en caso sea requerida.

Amago de incendio en Sheraton. (Foto: Difusión)

🚨 Un amago de incendio se registra esta mañana en el hotel Sheraton, ubicado en el Cercado de Lima, lo que ha movilizado a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para controlar la emergencia. 👉 https://t.co/mSgh70sNHu pic.twitter.com/gICDtuXBWT — Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 10, 2026

En declaraciones a TV Perú, el brigadier CBP Giovanni Jácome Velasco, jefe de la Primera Brigada de la IV Comandancia Departamental Lima Centro informó que el amago de incendio se originó en el piso 21 del hotel Sheraton, donde se encuentra una sala de extracción de aire.