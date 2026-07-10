La Policía Nacional acordonó los alrededores del hotel para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restringir el tránsito de personas y vehículos en la zona como medida de seguridad. (Foto: Difusión)
La Policía Nacional acordonó los alrededores del hotel para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restringir el tránsito de personas y vehículos en la zona como medida de seguridad. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta mañana se registró un amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton, en el Cercado de Lima, lo que movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para controlar la emergencia.

El hotel activó su protocolo de evacuación y no se reportaron personas heridas.

se observó desde diversos puntos del centro de Lima,

La Policía Nacional acordonó los alrededores del hotel para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y restringir el tránsito de personas y vehículos en la zona como medida de seguridad.

Ante el reporte de un incendio el Ministerio de Salud, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia como prevención para garantizar una respuesta inmediata en caso sea requerida.

LEA TAMBIÉN: La Victoria: incendio en Gamarra deja más de 80 comerciantes afectados
Amago de incendio en Sheraton. (Foto: Difusión)
Amago de incendio en Sheraton. (Foto: Difusión)

En declaraciones a TV Perú, el brigadier CBP Giovanni Jácome Velasco, jefe de la Primera Brigada de la IV Comandancia Departamental Lima Centro informó que el amago de incendio se originó en el piso 21 del hotel Sheraton, donde se encuentra una sala de extracción de aire.

TE PUEDE INTERESAR

Incendio consume almacén de plásticos en avenida Colonial: bomberos controlan el siniestro
Ataque de Ucrania genera incendio en otra refinería rusa; Putin admite escasez de combustible
La Victoria: incendio en Gamarra deja más de 80 comerciantes afectados
Barrios Altos: incendio consume diez viviendas de una quinta frente al INCN
Incendio consume almacén de plásticos en avenida Colonial: bomberos controlan el siniestro
Ataque de Ucrania genera incendio en otra refinería rusa; Putin admite escasez de combustible
La Victoria: incendio en Gamarra deja más de 80 comerciantes afectados
Barrios Altos: incendio consume diez viviendas de una quinta frente al INCN

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.