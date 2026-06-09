Un incendio registrado alrededor de la 1:40 de la madrugada de hoy consumió diez viviendas ubicadas en una quinta del jirón Áncash, en Barrios Altos, frente al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), en el Cercado de Lima.

La emergencia se produjo en el solar Virgen de la Puerta, situado en la cuadra 13 del jirón Áncash, una zona caracterizada por sus antiguas construcciones.

Debido a la naturaleza de las edificaciones, con estructuras y techos de material vulnerable al fuego, las llamas se propagaron rápidamente y afectaron por completo a diez inmuebles.

Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron durante varias horas con el apoyo de personal de Serenazgo y Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según los primeros reportes, cinco viviendas ubicadas en el lado izquierdo y otras cinco en el lado derecho de la quinta quedaron totalmente destruidas por el incendio, dejando a diez familias damnificadas.

Pese a la magnitud del siniestro, cuyas causas con materia de investigación, las autoridades informaron que no se registraron personas fallecidas ni heridas.

Incendio en Barrios Altos. (Foto: GEC)

Algunos residentes resultaron afectados por la inhalación de humo y por los esfuerzos realizados para rescatar pertenencias y poner a salvo a sus familiares durante la emergencia.

Tras controlar el incendio, los bomberos culminaron sus labores y se retiraron del lugar. Sin embargo, representantes de la Municipalidad de Lima permanecieron en la zona y anunciaron que realizarán una evaluación técnica durante la mañana para determinar las condiciones estructurales del inmueble y verificar si es seguro el ingreso de los afectados para inspeccionar los daños en sus viviendas.

Asimismo, las autoridades municipales informaron que evaluarán las medidas de apoyo que podrán brindar a las familias damnificadas, quienes han perdido gran parte de sus pertenencias.

Mientras tanto, algunos vecinos han optado por trasladarse temporalmente a las viviendas de familiares o conocidos, mientras se define una solución para su situación.

El COER MML realizó las coordinaciones con las entidades competentes, incluyendo @SedapalOficial y la empresa de energía eléctrica, a fin de gestionar las medidas de seguridad necesarias, entre ellas la restricción de servicios básicos en el área afectada. pic.twitter.com/XU57HMu0bI — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 9, 2026

La Policía Nacional mantiene resguardada la zona para garantizar la seguridad y facilitar la coordinación entre las instituciones involucradas en la atención de la emergencia.

Otro aspecto que genera preocupación es la cercanía de la institución educativa República de Guatemala, ubicada junto a la quinta afectada.

El centro educativo, que atiende a estudiantes de nivel inicial y primaria, será sometido a evaluaciones técnicas para determinar si la infraestructura sufrió daños y si las clases podrán desarrollarse con normalidad en las próximas horas.