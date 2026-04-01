Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)
Bomberos controlaron incendio en segundo piso de Polvos Azules. (Fotos: DIana Marcelo / /@photo.gec)
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Redacción Gestión
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Un incendio registrado en la galería Polvos Azules, ubicada en el distrito de La Victoria, fue finalmente controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, luego de varias horas de arduo trabajo.

Hasta cinco unidades del Cuerpo de Bomberospara atender la emergencia, reportada minutos antes de las 11:00 a.m. de este miércoles, 1 de abril.

El siniestro generó alarma entre comerciantes y vecinos de la zona debido a la rápida propagación del fuego y la densa humareda que se extendió por los alrededores. Ante la emergencia, y evitar que se expandieran a otros locales comerciales.

Según el reporte, los bomberos lograron controlar el incendio sin que se reporten víctimas mortales, aunque sí se registraron daños materiales en varios puestos del concurrido emporio comercial.

Incendio en Polvos Azules. Foto Andina
Incendio en Polvos Azules. Foto Andina

Las labores de los bomberos incluyeron el enfriamiento de las áreas afectadas para prevenir una posible reactivación del fuego, una práctica habitual en este tipo de emergencias.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio, que de manera preliminar no han sido confirmadas.

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