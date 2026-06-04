Castillo Terrones aseguró en su momento que el presidente Balcázar le prometió el indulto. Julio Reaño / @photo.gec
Castillo Terrones aseguró en su momento que el presidente Balcázar le prometió el indulto. Julio Reaño / @photo.gec
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Redacción Gestión
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: el sexto desde que se encuentra procesado y recluido por el golpe de Estado que quiso perpetrar en diciembre del 2022.

Luis Jiménez, ministro de Justicia, comentó que

Dicho pedido de indulto fue enviado desde Palacio de Gobierno el último 19 de mayo, y luego se derivó al Ministerio de Justicia para su respectiva evaluación.

Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo tras el intento de golpe de Estado. Foto: GEC
Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo tras el intento de golpe de Estado. Foto: GEC
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, pero todas fueron rechazadas porque no cumplían los requisitos formales —y una fue declarada inadmisible tras abrirse un expediente—.

“Lo que yo no refrendaría es algo que está en contra de las normas y que sea irregular”, añadió el funcionario.

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Finalmente, Jiménez reconoció que no sabe a detalle los argumentos del pedido de indulto de Pedro Castillo; por ello no precisó si es uno humanitario o común.

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