Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo junto al ministro de Justicia, Luis Jiménez. (Foto: Captura de pantalla PCM)
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Redacción Gestión
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Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que el indulto a Pedro Castillo no se encuentra en agenda del gobierno del presidente José Balcázar, por muchas razones técnicas.

“Este proceso de indulto en el Gobierno de nuestro presidente José María Balcázar nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por que estarlo por muchas razones técnicas”, señaló en Canal N.

LEA TAMBIÉN: Pedido de indulto a Pedro Castillo fue declarado inadmisible, anunció el Ministerio de Justicia

Por su parte, Luis Jiménez, ministro de Justicia, señaló que en estos momentos no se en encuentra en trámite ningún pedido de indulto solicitado.

“Sobre la posibilidad de un indulto, uno de los requisitos mas importantes que establece la normativa es que no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida. Entonces, hay un tema de fondo que complicaría que este proceso se lleve a cabo”, explicó.

Reglamento

El Minjusdh recordó que, según el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, toda solicitud debe contar con la documentación necesaria para ser admitida e iniciar el trámite respectivo.

Además, enfatizó que cualquier recomendación vinculada a la concesión de gracias presidenciales requiere del voto unánime de los integrantes de dicha comisión.

Cabe recordar que ayer el Ministerio de Justicia rechazó información difundida en redes sociales sobre una eventual concesión de indulto a Castillo, calificándola como “falsa y tendenciosa”.

Ante ello, la cartera también aclaró que la Comisión de Gracias Presidenciales no ha sido reconformada, y que la reciente actualización publicada correspondió únicamente al reemplazo de uno de sus integrantes tras presentar su renuncia.

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