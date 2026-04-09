Pedro Castillo realizó propaganda política durante audiencia judicial. Foto: Justicia TV
Pedro Castillo realizó propaganda política durante audiencia judicial. Foto: Justicia TV
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por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

En su intervención,

Asimismo, el exmandatario aludió al proceso electoral, donde mostró un símbolo asociado a una agrupación política en medio de su intervención.

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Ante ello, el juez Juan Carlos Checkley intervino y advirtió que se trataba de un acto de carácter político, por lo que decidió cortar su intervención.

, por lo que, tras esto, se logró el desarrollo del proceso judicial sin más interrupciones.

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El proceso se encuentra relacionado con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, en los que el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

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