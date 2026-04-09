El expresidente Pedro Castillo realizó propaganda política durante una audiencia judicial en la que se evaluaba un recurso de su defensa por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

En su intervención, Castillo cuestionó su situación judicial y lanzó críticas contra el juez del caso, afirmando que considera injusta su detención.

Asimismo, el exmandatario aludió al proceso electoral, donde mostró un símbolo asociado a una agrupación política en medio de su intervención.

Ante ello, el juez Juan Carlos Checkley intervino y advirtió que se trataba de un acto de carácter político, por lo que decidió cortar su intervención.

La medida se adoptó durante la sesión virtual con el fin de mantener el orden en la audiencia, por lo que, tras esto, se logró el desarrollo del proceso judicial sin más interrupciones.

El proceso se encuentra relacionado con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda, en los que el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.