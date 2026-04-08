El Tribunal Constitucional declaró improcedente el hábeas corpus presentado por la defensa de Pedro Castillo, que pretendía dejar sin efecto la prisión preventiva y paralizar las investigaciones por presunta corrupción y el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Con esta decisión, el expresidente permanecerá recluido en el penal de Barbadillo, mientras el proceso judicial continúa su curso en las instancias correspondiente, informó Correo.

El fallo del TC concluyó que no se evidencian vulneraciones a derechos fundamentales que justifiquen la nulidad de las resoluciones judiciales. Aunque el recurso sostenía que las medidas restrictivas eran arbitrarias, el tribunal determinó que las resoluciones fueron dictadas conforme al marco legal vigente.

Asimismo, precisó que el hábeas corpus no puede emplearse para cuestionar decisiones jurisdiccionales de fondo, sino únicamente para salvaguardar derechos frente a actos manifiestamente ilegales.

Pedro Castillo continuará en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por presuntos actos de corrupción y el intento de golpe de Estado. Foto: GEC

La prisión preventiva contra Pedro Castillo fue dictada en marzo de 2023 por un plazo de 36 meses y, posteriormente, ampliada por 12 meses adicionales a pedido del Ministerio Público.

El TC ratificó la vigencia de dichas disposiciones, sustentadas en las investigaciones de los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda, en los que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado.

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Además, el tribunal también desestimó el pedido para anular la detención preliminar y la prisión preventiva dictadas por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.