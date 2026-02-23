Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que fue designado, cuando el actual gobernante era congresista, en su despacho.

En octubre de 2025,

Esta designación pasó desapercibida en su momento, pero adquiere relevancia porque Cristian Ríos fue investigado por la Fiscalía por el presunto uso indebido de aeronaves de la Fuerza Aérea para fines personales, un caso también revisado en el Congreso, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.

LEA TAMBIÉN: ¿Nuevo giro con la era de José Balcázar? Qué se espera de los indicadores económicos

En una sesión de la Comisión de Defensa en febrero de 2023, Cristian Ríos admitió su parentesco con Castillo y, además, haber viajado más de diez veces en aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional.

Asimismo, un informe indicó que el 3 de febrero, poco antes de asumir la Presidencia, Balcázar visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, donde sostuvieron una reunión.

LEA TAMBIÉN: José María Balcázar: No está en agenda indulto ni gracia presidencial

Con la llegada de

Según el reportaje, llegó a Palacio de Gobierno en las primeras horas del gobierno de Balcázar, solicitando el indulto para el exmandatario. Cabe señalar que Ayala es abogado de Castillo.

Sin embargo, desde la presidencia, a través de un comunicado, se precisó que no está en agenda del actual gobierno conceder algún tipo de indulto.

TE PUEDE INTERESAR

Abogado de Cerrón ya no será secretario general del Despacho Presidencial, Balcázar nombra a otro
José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado
Julio Velarde: Tarea del nuevo gobierno es que no se interrumpa “vientos favorables”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.