El expresidente Pedro Castillo y el actual gobierno de José María Balcázar tienen cierta vinculación, la cual se ve reflejada con la presencia de un familiar del exmandatario que fue designado, cuando el actual gobernante era congresista, en su despacho.

En octubre de 2025, Balcázar incorporó en su despacho congresal a Cristian Omar Ríos Castillo, sobrino directo de Pedro Castillo e hijo de María Elisa Castillo Terrones, tercera hermana del exmandatario.

Esta designación pasó desapercibida en su momento, pero adquiere relevancia porque Cristian Ríos fue investigado por la Fiscalía por el presunto uso indebido de aeronaves de la Fuerza Aérea para fines personales, un caso también revisado en el Congreso, según reveló un reportaje de Cuarto Poder.

En una sesión de la Comisión de Defensa en febrero de 2023, Cristian Ríos admitió su parentesco con Castillo y, además, haber viajado más de diez veces en aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional.

Asimismo, un informe indicó que el 3 de febrero, poco antes de asumir la Presidencia, Balcázar visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, donde sostuvieron una reunión.

Con la llegada de José María Balcázar a la presidencia, también, reaparecieron personajes ligados a Pedro Castillo, entre ellos Walter Ayala.

Según el reportaje, llegó a Palacio de Gobierno en las primeras horas del gobierno de Balcázar, solicitando el indulto para el exmandatario. Cabe señalar que Ayala es abogado de Castillo.

Sin embargo, desde la presidencia, a través de un comunicado, se precisó que no está en agenda del actual gobierno conceder algún tipo de indulto.