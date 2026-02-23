El nuevo gobierno de José Balcázar se ha instalado en Palacio de Gobierno desde el pasado miércoles 18 de febrero, y se acerca la próxima juramentación del Gabinete Ministerial, con el que dirigirá al país hasta julio de este año, cuando ingrese el nuevo presidente elegido en la Elecciones de 2026.

Sin embargo, esta conformación se estaría gestando entre las presiones del prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, las exigencias de algunas bancadas en el Congreso y el propio discernimiento del mandatario en conformar su Consejo de Ministros.

Durante la noche del 22 de febrero, el Ejecutivo anunció la designación de De Soto como presidente del Consejo de Ministros. El martes 24 de tiene programada la juramentación de todo el Gabinete.

Este hecho no sería del total agrado de Vladimir Cerrón, quien esperaría tener a otra persona como premier, luego de perder su intento en que su abogado, Loly Herrera, sea nombrado secretario general de la presidencia.

De Soto habría pedido tener decisión en al menos 5 ministerios clave, los cuales serían Interior, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Salud.

En tanto, Podemos Perú habría pedido la cartera de Justicia y Derechos Humanos, mientras que Alianza para el Progreso (APP) buscaría continuar en Salud. decisión que veremos en los siguientes días.

Fuentes cercanas al gobierno indicaron que Balcázar tendría como opción, para la cartera de Defensa a Walter Astudillo, Richard Tineo o Leonel Cabrera.

Asimismo, Balcazar se encuentra evaluando renovar la confianza a varios ministros que trabajaron en el gobierno de José Jerí.

La reuniones del Presidente en Palacio de Gobierno

Hasta el 21 de febrero, el presidente sostuvo al menos 68 reuniones con diferentes personas, según el registro de visitas del Despacho Presidencial.

Entre las personas que se reunieron con Balcázar se encuentra el empresario Werner Guevara Vargas, los congresistas Isabel Cortez, Darwin Espinoza, el General de la PNP Oscar Arriola, el presidente del BCR Julio Velarde, así como los aún ministros Denisse Miralles y Aldo Prieto, entre otros.