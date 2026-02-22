José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado. (Foto: Congreso)
José Balcázar visitó a Pedro Castillo en un día no autorizado. (Foto: Congreso)
en el penal de Barbadillo.

y el cual presentó una particularidad administrativas, según reveló una investigación del diario El Comercio.

Esta corresponde al ingreso de Balcázar, el cual quedó registrado en los archivos del penal, confirmando el vínculo directo entre el actual presidente y Castillo.

, contraviniendo los estrictos cronogramas de visitas establecidos por las normas penitenciarias.

Sin embargo, pese a esa restricción, Asimismo, esta se habría llevado a cabo sin los permisos exigidos a los visitantes ordinarios.

argumentando que su presencia respondía a labores de fiscalización en instalaciones del Estado.

Cabe recordar que esta figura legal permite a los parlamentarios ingresar a instituciones públicas, incluidos los penales, para verificar su funcionamiento.

La visita se realizó 15 días antes de que Balcázar fuese elegido presidente de la República por el Congreso. Foto: GEC

