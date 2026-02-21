El presidente José María Balcázar aseguró que el Gobierno no tiene previsto ni en trámite el otorgamiento de indultos u otras gracias a favor de personas procesadas o condenadas.

La precisión fue difundida a través de un comunicado oficial de la Presidencia de la República, en el que se remarca que no existe decisión ni procedimiento en curso relacionado con beneficios de esa naturaleza.

Según el documento, la aclaración tiene como finalidad “evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional que asumió el jefe de Estado al prestar juramento ante el Congreso”. En esa línea, se descarta expresamente que se esté evaluando o gestionando alguna medida de gracia.

Comunicado de Presidencia. Foto: X.

Asimismo, el Ejecutivo indicó que la gestión de Balcázar estará enfocada exclusivamente en garantizar la seguridad nacional, asegurar la realización de elecciones libres y transparentes, y preservar la estabilidad económica del país.

Pedido de Castillo

Un día antes, el expresidente Pedro Castillo solicitó al recientemente juramentado mandatario que se le otorgue el indulto presidencial, luego de haber sido condenado a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

La solicitud fue presentada mediante una carta ingresada a Palacio de Gobierno y lleva la firma del exmandatario y de su abogado, Walter Ayala.

LEA TAMBIÉN: Las 13 carpetas fiscales que registra el presidente interino José María Balcázar

En su petición, y pese a no contar con una sentencia todavía firme para solicitar esta gracia presidencial, Castillo reclama el indulto “bajo el principio de humanidad” y para honrar " la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido para dirigir el Gobierno de transición de Perú había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.

La carta invoca el numeral 21 del artículo 118 de la Constitución. En ese apartado se establece que el presidente de la República tiene la facultad de conceder gracias.