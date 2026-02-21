El presidente interino de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en un encuentro que ambas partes destacaron como una señal de continuidad en la relación bilateral.

A través de sus redes sociales, la Presidencia informó que el mandatario recibió al diplomático estadounidense para “fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para el desarrollo y la estabilidad de la región” .

Navarro acudió acompañado de integrantes del cuadro diplomático y, tras la cita, compartió en su cuenta de X una fotografía en la que aparece estrechando la mano de Balcázar. “Les ofrecemos nuestra mano franca. / We extend a sincere hand” , escribió el embajador.

El presidente José María Balcázar Zelada sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro.



Este encuentro permitió fortalecer los lazos de cooperación bilateral y reafirmar el compromiso de ambos países en temas de interés común para… pic.twitter.com/ibuy7Uh53o — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 20, 2026

Bernie Navarro y José María Balcázar se reunieron en Palacio. Foto: X.

Expresión de respaldo

La reunión se produce días después de que el Gobierno de Estados Unidos expresara públicamente su disposición a seguir colaborando con la administración de Balcázar, tras la destitución del expresidente del Congreso, José Jerí.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado señaló en X que el Congreso peruano designó a Balcázar como presidente encargado hasta la toma de posesión del nuevo mandatario en julio próximo.

“Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas”, indicó la entidad. Asimismo, reafirmó “la sólida colaboración de 200 años” entre ambos países y su apoyo a la estabilidad y seguridad del Perú en el contexto de las elecciones presidenciales previstas para abril.

LEA TAMBIÉN: Balcázar plantea cambios legales en EsSalud y no descarta relevo en su dirección

Antecedente con José Jerí

Apenas días atrás, el diplomático también posó con el entonces presidente encargado, José Jerí, con quien difundió una peculiar fotografía acompañada de un mensaje que llamó la atención en redes sociales.

“Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú”, escribió en aquella publicación.

Ese antecedente cobra relevancia tras el cambio en la conducción del Ejecutivo y el respaldo explícito de Washington a la transición encabezada por Balcázar.