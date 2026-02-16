En su primera entrevista con medios, el diplomático detalló a Gestión cuáles son las tareas principales que el presidente Donald Trump le encomendó y que tendrá que alcanzar en los tres años que estará en el cargo.

Navarro es consciente de que la volatilidad política peruana podría frenar sus planes, pero al mismo tiempo confía en la capacidad de EE.UU. para darle señales evidentes al Perú y estrechar la relación comercial. Aquí lo más destacado que dijo el embajador.

¿Cuál es el objetivo principal que le encargó el presidente Trump en Perú?

Que los 200 años de relación que tenemos no sean en vano y endurezcamos ese vínculo. Perú es uno de nuestros socios estratégicos.

En diciembre, el presidente publicó la Política de Seguridad Nacional de EE.UU., una guía que establece lo primordial que es el Hemisferio Occidental para EE.UU. Queremos acercarnos más a Sudamérica y Perú es clave en esa ecuación.

¿Por qué concretamente?

Por la estabilidad de la región, los minerales críticos y nuestro vínculo en la seguridad. Estados Unidos siempre los ha apoyado en ello. Queremos seguir esa trayectoria.

Usted ha dejado claro que le preocupan las recientes decisiones judiciales en torno al puerto de Chancay. ¿Hay inversiones venideras de parte de EE.UU. para “contestar” al puerto chino?

Ya tenemos inversiones importantes en varios sectores. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) nuestro intercambio comercial con Perú se ha triplicado y queremos seguir ese camino.

Con la inversión que hemos anunciado ahora en el Callao, vamos a incrementar el uso del puerto. Esa es la inversión estratégica que estamos haciendo: arreglar la infraestructura del Callao y asegurarnos que sea un puerto para el futuro.

¿El puerto del Callao es para EE.UU. lo que Chancay es para China?

Es importante, pero también hemos invertido en Paita, que tiene vínculo con puertos de California, y otros como Matarani. Así que Callao es uno, pero estamos presentes en más puertos para asegurarnos que el futuro sea positivo para ambos países.

Lo anunciado fue la modernización de la Base Naval del Callao, por US$ 1,500 millones. ¿Lo pagará el Perú?

Es una inversión peruana, con experiencia técnica de los EE.UU.

Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú en una entrevista exclusiva para Diario Gestión. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

Recordó el vínculo histórico en seguridad. Se sabe que EE.UU. concursa para vender aviones caza F-16 al Perú. Algunas voces dicen que ya hay acuerdo de palabra con EE.UU. ¿Puede confirmarlo?

No se ha determinado aún. Hay muy buenas opciones, pero ninguna es mejor que los F-16.

¿Le transmitió ese mensaje al presidente del Perú José Jerí en su cena de “cambio de menú”?

Conversamos de muchos temas, muchos de ellos privados.

Mencionó al puerto de Paita. En Gestión informamos de su alianza con el puerto de Hueneme (California) para favorecer las agroexportaciones. ¿Hay avances?

Buscaré que las relaciones con diferentes puertos de EE.UU. sean más fuertes, los de California, Louisiana, Miami, en todas partes. Queremos que esos lazos se endurezcan. Antes de venir aquí, visité algunos puertos para ver qué se comerciaba con Perú y cómo agrandar el intercambio comercial.

Parte de esa meta pasa por los aranceles. Hace un mes, desde el Gobierno señalaron que Perú quería ser “socio alineado” en el marco de esas negociaciones. El embajador peruano en EE.UU., Alfredo Ferrero, también comentó que apuntaban a liberar a los productos estrella de la agroexportación, ¿qué posibilidades ve usted?

Los aranceles son una herramienta del presidente Trump para aplanar la cancha frente los abusos de algunos países, no el Perú. Con ustedes tenemos el TLC, vigente desde hace 16 años y que funciona muy bien. En materia arancelaria, ya 100 productos agrícolas han sido liberados.

La conversación es fluida, pero se lo dejo a la gente que está en la mesa de discusión. Perú y EE.UU. tiene una relación muy dinámica. El diálogo existe y va a seguir, veo eso muy positivo.

Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana con el presidente del Perú. pic.twitter.com/7xhgwqRphw — Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 10, 2026

Ya que menciona al TLC vigente, ¿qué espacios hay para optimizarlo o revisar algunos de sus puntos para alinearlo más a la discusión arancelaria actual?

Perú tiene gente muy capaz, como el mismo embajador Ferrero, que negoció el TLC y hoy discute los aranceles. Todo está hoy en la mesa con el presidente Trump para discutirlo.

Él ha sido claro: es un hombre de negocios y busca el mejor interés para ambos países. La ecuación no puede ir a más favor de uno ni de otro, debe ser para ambos. Él lo tiene claro, por eso pone aranceles y luego los renegocia...

Y los retira...

Así es. Son conversaciones que se están dando.

¿Están abiertos a cualquier posibilidad que plantee el Perú, incluido optimizar el TLC?

Todo está sobre la mesa.

Quisiera volver brevemente a lo que dijo sobre el puerto de Chancay. Ha criticado el fallo del Poder Judicial de limitar al Ositrán, pero Indecopi también debe determinar sí compite con el puerto del Callao, que a EE.UU. le interesa. ¿Qué expectativa le genera una decisión que potencialmente también impactaría ese puerto?

EE.UU. también comercia con China. Eso no lo ocultamos, pero nunca le daríamos nuestros activos críticos para que los manejen. Ni las redes eléctricas, los puertos o ferrocarriles, no podemos ceder soberanía a un país extranjero.

EE.UU. nunca le pediría a su socio, el Perú, que pierda soberanía en el negocio que estamos haciendo ahora en el Callao. Lo que ha pasado con Chancay es vergonzoso.

Tras su mensaje, tanto la Cancillería china, como la propia embajada del país asiático en el Perú aseguraron que EE.UU. estaba desinformando. ¿Qué responde usted? Lo acusan de no decir la verdad.

Si han dicho eso, es una falacia, la decisión judicial es clara y es un precedente muy peligroso para el Perú.

Respecto a otros sectores, mencionó minerales críticos y ferrocarriles. ProInversión maneja una cartera de proyectos...

Y hace un excelente trabajo.

En los últimos años, sí. Pero si vemos la relación de adjudicatarios, no hay amplia presencia de EE.UU. ¿Podríamos verlo en los próximos años?

Algo que debe quedar claro es que nuestro esquema es diferente, vemos difícil usar el Gobierno a Gobierno (G2G). No es un esquema que usemos.

Pero sí queremos trabajar con ProInversión para asegurarnos que la cancha esté pareja para que las empresas de EE.UU. vengan a trabajar aquí.

Hay que hablar de leyes, la transparencia en en la inversión es clave. Hay mucho por trabajar de ambas partes y asegurar que yo pueda traer esas compañías. Pero aseguro al público de Gestión que lo haremos.

Navarro cree que Jerí debería seguir como presidente

Consultado por la expectativa de EE.UU. sobre la posible vacancia o censura de José Jerí y las elecciones presidenciales cercanas, Navarro aseguró que su país no “entrará” a discutir la política interna del Perú, pero sí dejó un mensaje.

“Para la estabilidad del país creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido en los ojos, no solo de EE.UU., sino del mundo, no es normal. Para traer inversión de EE.UU. la estabilidad es muy importante”, dijo.

Sin embargo, Navarro no descartó que, de ser consultado, el propio presidente Trump opine respecto a la política peruana. “Habla por él mismo, si él determina que quiere hablar de los candidatos, es un tema que le reservo al presidente”, sostuvo.