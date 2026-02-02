La participación de los trabajadores en el producto bruto interno (PBI) cayó a su nivel más bajo registrado en el tercer trimestre de 2025, lo que indica que gran parte de las ganancias económicas se están destinando a los beneficios. De hecho, los claros ganadores de la segunda administración de Trump parecen ser aquellos cercanos al presidente, en lo que cada vez se asemeja más a una economía de “privilegiados”.

Los estrechos vínculos entre las empresas y las administraciones anteriores han alimentado durante mucho tiempo la sensación de que el libre mercado estadounidense se inclina cada vez más hacia las élites bien conectadas. Pero esta administración ha normalizado la negociación caso por caso como base de la política y la regulación. Los beneficios del acceso presidencial rara vez han sido mayores que bajo el liderazgo transaccional de Trump.

Esta economía de privilegiados adopta diversas formas. Quienes mantienen buenas relaciones con el presidente suelen ser los primeros en la fila para obtener acuerdos. Un ejemplo destacado es el acuerdo que Trump ayudó a negociar la semana pasada para separar las operaciones estadounidenses de la aplicación de vídeos cortos TikTok. Oracle, cuyo presidente, Larry Ellison, ha organizado eventos de recaudación de fondos para los republicanos y ha asesorado a Trump, obtuvo una participación clave en la nueva entidad estadounidense.

La empresa tecnológica Palantir, cuyo cofundador Peter Thiel fue uno de los primeros partidarios de Trump, ha ganado una serie de contratos del gobierno federal; sus ingresos del gobierno estadounidense en el tercer trimestre aumentaron un 52% interanual.

Otros han descubierto que necesitan apresurarse para congraciarse con el presidente, o evitar su ira, para asegurar un trato favorable. En agosto pasado, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, aumentó en US$ 100,000 millones una promesa existente de invertir en la fabricación estadounidense, lo que ayudó al fabricante del iPhone a obtener una exención de los nuevos aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, reciben a líderes tecnológicos para una cena en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 4 de septiembre de 2025. (Foto de SAUL LOEB / AFP)

El director de Nvidia, Jensen Huang, finalizó a finales de 2025 lo que se considera ampliamente un acuerdo de “pagar para jugar”, que permite a su fabricante de chips exportar sus chips avanzados H200 a China a cambio de una tarifa del 25%, a pesar de las preocupaciones en los círculos de seguridad estadounidenses.

Meses antes, Intel, el rival de Nvidia que atravesaba dificultades, permitió que el gobierno estadounidense adquiriera una participación del 10%, poco después de que Trump exigió la dimisión de su director ejecutivo, Lip-Bu Tan, quien, sin embargo, permanece en el cargo.

Un tercer grupo que se ha beneficiado es el propio clan Trump. El presidente y sus familiares han recibido más de US$ 1,800 millones en ganancias en criptomonedas y regalos desde las elecciones de 2024, según estimaciones del Center for American Progress. Un enfoque laxo en la regulación ha impulsado el valor de las tenencias de activos digitales de los Trump a través de sus empresas de criptomonedas.

El presidente parece envidiar el intervencionismo económico chino, pero en China, las autoridades suelen establecer los parámetros y permiten que las empresas compitan activamente. El giro evidente de EE.UU. hacia el favoritismo y la gobernanza basada en el intercambio de favores corre el riesgo de socavar los cimientos económicos del país al distorsionar los incentivos en los mercados y la regulación. Cuando el capital fluye principalmente hacia quienes tienen acceso e influencias, la competencia se distorsiona, la desigualdad se agrava y la formulación de políticas se debilita. Las empresas más productivas o innovadoras podrían quedar relegadas.

Trump ha centrado su atención en la asequibilidad de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año, con medidas destinadas a reducir los costos de la vivienda y las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Sin embargo, también en este caso, la tendencia es la de la intervención directa, a menudo con empresas específicas.

Es demasiado pronto para saber si este cambio se consolidará. A corto plazo, quienes mejor se posicionen para congraciarse con Trump se beneficiarán enormemente. Pero cuanto más dure esta economía basada en el amiguismo, más se debilitará el motor competitivo y la apertura sobre los que se ha construido el éxito económico de EE.UU.