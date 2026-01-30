Bernie Navarro, el nuevo embajador de los Estados Unidos en el Perú, arribó hoy al país y manifestó sentirse “muy entusiasmado” por conocer lo que describió como su “nueva casa” y expresó su deseo de sentir al Perú como su hogar.

A su llegada, Navarro destacó su vínculo personal con el Perú, al señalar que viajó acompañado de su familia al país natal de su esposa, Claudia. Recordó, además, que su matrimonio se celebró en Lima.

Días antes, durante una recepción en la sede diplomática peruana en Washington D. C., el embajador subrayó la importancia que Estados Unidos otorga a su relación con el Perú. En ese contexto, señaló que su gestión estará orientada a profundizar los vínculos bilaterales y a consolidar una alianza sólida y de largo plazo.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump anuncia que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela

Indicó también que, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos busca renovar su compromiso con América Latina y fortalecer los lazos con los países del hemisferio occidental.

Remarcó que el Perú es un país aliado de Estados Unidos. Señaló que, bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, su misión es contribuir a que su país sea “más seguro, más fuerte y más próspero”, objetivo que se logra fortaleciendo la relación con naciones amigas como el Perú.

Destacó que ambos países comparten 200 años de relaciones, así como valores comunes como la libertad, la democracia y el comercio libre.

Además, enfatizó que el Perú tiene una importancia especial para la política exterior estadounidense.

“Muchas felicidades al embajador Bernie Navarro, quien fue juramentado hoy en Washington D. C. por el secretario de Estado, Marco Rubio", escribió la Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: difusión / US EMBASSY

Indicó que su nombramiento como embajador político refleja la relevancia estratégica de la relación bilateral, y que el trabajo conjunto entre ambas naciones es una prioridad.

Además, señaló que existe una agenda amplia de trabajo entre ambos países, guiada por valores compartidos y enfocada en la promoción de la libertad, el comercio, la innovación, la seguridad y la cooperación.

LEA TAMBIÉN: Fed mantiene tasas de interés sin cambios y desafía presión de Trump

En ese contexto, destacó la presencia de representantes de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM) y expresó su intención de trabajar estrechamente con el sector empresarial.

El embajador también adelantó que, tras la presentación de sus credenciales, buscará mantener un diálogo constante y productivo con los distintos actores del país.

Bernie Navarro, embajador designado al Perú, aterrizó hoy en Lima.

Pronto novedades... pic.twitter.com/D0enQHd1b6 — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) January 29, 2026

Navarro añadió que su primera actividad familiar será visitar la iglesia limeña donde contrajo matrimonio, la Virgen del Pilar y que se encuentra entusiasmado por comer chifa.