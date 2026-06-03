La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, sometió su sistema de cómputo a una prueba de esfuerzo que simuló el procesamiento masivo y simultáneo de actas en los 126 centros descentralizados que funcionarán desde el 7 de junio.

Según la entidad, la prueba fue superada con éxito y fue verificada por funcionarios del del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Defensoría del Pueblo, personeros técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, así como por observadores nacionales e internacionales.

Las autoridades mencionadas y observadores siguieron en tiempo real la simulación desde la Sala de Observadores y Personeros de la ONPE, ubicada en la sede central de la institución electoral.

Para la prueba de esfuerzo se utilizó material con datos ficticios. Asimismo, antes de ejecutarla, se realizó una “puesta a cero” de los servidores nacionales y de los centros de cómputo, procedimiento que se repetirá antes de iniciar el cómputo oficial de la Segunda Elección Presidencial 2026.

Como resultado, se verificó que, aun bajo una carga extrema, la infraestructura tecnológica se mantuvo estable, sin caídas ni interrupciones, preservó la integridad de la información y demostró capacidad para contener ataques cibernéticos.

LEA TAMBIÉN: Gremios exigen medidas que garanticen transparencia e integridad en el proceso electoral

El próximo domingo funcionarán 90,223 mesas de sufragio en el Perú y 2,506 en el extranjero. Los miembros de mesa generarán las actas de instalación, sufragio y escrutinio, las cuales serán trasladadas a los centros de cómputo de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) creadas para este proceso.