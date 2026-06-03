ONPE asegura que su sistema de cómputo superó prueba de esfuerzo a nivel nacional. (Fuente: El Peruano)
ONPE asegura que su sistema de cómputo superó prueba de esfuerzo a nivel nacional. (Fuente: El Peruano)
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que simuló el procesamiento masivo y simultáneo de actas en los 126 centros descentralizados que funcionarán desde el 7 de junio.

Según la entidad, , personeros técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, así como por observadores nacionales e internacionales.

Las autoridades mencionadas y observadores siguieron en tiempo real la simulación desde la Sala de Observadores y Personeros de la ONPE, ubicada en la sede central de la institución electoral.

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Para la prueba de esfuerzo se utilizó material con datos ficticios.

Como resultado, se verificó que, aun bajo una carga extrema, la infraestructura tecnológica se mantuvo estable, sin caídas ni interrupciones, preservó la integridad de la información y demostró capacidad para contener ataques cibernéticos.

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Los miembros de mesa generarán las actas de instalación, sufragio y escrutinio, las cuales serán trasladadas a los centros de cómputo de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) creadas para este proceso.

El próximo domingo funcionarán 90,223 mesas de sufragio en el Perú y 2,506 en el extranjero. | Foto: Andina
El próximo domingo funcionarán 90,223 mesas de sufragio en el Perú y 2,506 en el extranjero. | Foto: Andina

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