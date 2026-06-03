En el marco de la publicación de sus nuevas perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó ligeramente al alza la proyección de crecimiento de la actividad peruana a un 2.9% para este año.

En diciembre último se apuntaba a una expansión de 2.8%. Desde el Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé una expansión de 3.2%, marcando una diferencia respecto a la OCDE.

Esta actualización calza con un crecimiento resiliente de América Latina, en general, pero también caracterizado por ser “débil”, indicaron voceros.

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