Milicianos palestinos armados de Hamás y de la Yihad Islámica se congregan para las oraciones del Eid al-Fitr en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana, archivo).
Milicianos palestinos armados de Hamás y de la Yihad Islámica se congregan para las oraciones del Eid al-Fitr en la ciudad de Gaza, el 20 de marzo de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana, archivo).
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Redacción Gestión
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se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo.

“Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles”, afirmó el organismo liderado por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov en su cuenta de X.

, en la que el futuro de Gaza se abordó de forma “constructiva y exhaustiva”.

Asimismo,

Sin mencionar otros aspectos como la reconstrucción o una hipotética reparación para los más de 73,220 gazatíes muertos por fuego israelí desde octubre de 2023. Añadió que “lograrlo será un proceso que se definirá en la siguiente fase del trabajo”.

Según el comunicado, la implementación estaría supervisada por la Fuerza Internacional de Estabilización y el Comité de Verificación de la Implementación, integrado por representantes de Estados Unidos y la Junta de Paz.

“El progreso continuo hacia la plena implementación depende de que cada parte cumpla con sus obligaciones conforme al marco acordado”, señaló la nota.

y después de que el jueves pasado Trump anunciara que había llegado a un “histórico” acuerdo con Hamás para su “desarme total”.

Mientras tanto, un funcionario del Gobierno israelí en condición de anonimato aseguró a la prensa de su país que Israel “no se retirará de la línea actual en la Franja de Gaza” y “seguirá frustrando cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos y soldados”.

Por su parte, Hamás, que confirmó el acuerdo para su desarme tras el anuncio de Trump, ya advirtió días atrás que incluye “la obligación” de Israel de “retirarse de la Franja de Gaza”. Además, acusó al Gobierno de Netanyahu de atacar con más fuerza Gaza para torpedear el acuerdo.

En grupo islamista también mencionó la semana pasada otros requisitos para su desarme al completo, como “la reconstrucción, la garantía del derecho a la autodeterminación, el establecimiento de un Estado palestino independiente y la protección de los derechos de los ciudadanos” gazatíes.

Elaborado con información de EFE.

La Junta de Paz también detalló que comparte con Israel “una visión común” y un “objetivo claro e indiscutible”, el cual es “el desarme completo en la Franja”. (EYAD BABA / AFP)
La Junta de Paz también detalló que comparte con Israel “una visión común” y un “objetivo claro e indiscutible”, el cual es “el desarme completo en la Franja”. (EYAD BABA / AFP)

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