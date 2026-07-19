Este domingo más de diez mil personas participaron en una marcha en Israel convocada por el movimiento procolonización Nachala para exigir el restablecimiento de asentamientos judíos en la Franja de Gaza, una movilización a la que también se sumaron ministros y legisladores israelís.

La manifestación se llevó a cabo pese a que el Ejército israelí retiró la autorización para realizarla. minutos antes de su inicio. Según medios locales, decenas de participantes superaron las barreras policiales y avanzaron a pie hacia la frontera con el enclave palestino.

Entre los asistentes estuvieron varios integrantes del Gobierno israelí, entre ellos el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Economía, Nir Barkat, quienes respaldaron la movilización que reclama el regreso de colonos judíos a Gaza.

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Esta ‘Marcha de los Miles’ a Gaza fue convocada por Nachala, un movimiento que aboga por el establecimiento de asentamientos en Gaza y Cisjordania y es liderado por Daniella Weiss, una figura que ganó prominencia internacional por defender durante la guerra la aniquilación de los palestinos de la Franja.

Cabe indicar que Weiss ha sido sancionada por la Unión Europea, Canadá y Reino Unido.

La manifestación se llevó a cabo pese a que el Ejército israelí retiró la autorización para realizarla minutos antes de su inicio. (Imagen: EFE)

Según Nachala, 28 ministros y miembros de la coalición del Gobierno se unieron a la marcha.

El lema propuesto por Nachala para la marcha de este domingo fue “De vuelta a casa tras 21 años”, en referencia a la retirada israelí de Gaza en 2005, en la que el gobierno de Ariel Sharon evacuó 21 asentamientos de la Franja en los que vivían miles de colonos.

En su convocatoria, Nachala alegó que la protesta de este domingo respondía a las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, sobre su intención de establecer tres asentamientos militares en la Franja, matizadas después al asegurar que Israel no planeaba erigir colonias en el territorio.

Además, Smotrich afirmó en junio que Israel está preparando levantar un bloque de tres asentamientos en el norte de Gaza en cuanto el primer ministro diera luz verde.

(Con información de la agencia EFE).