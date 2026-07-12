Israel celebrará elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, luego de que el Parlamento confirmara que el actual periodo legislativo concluirá el 17 de julio, fecha en la que completa su mandato constitucional de cuatro años.

La decisión fue anunciada por el presidente de la Comisión de la Knéset -o Parlamento-, Ofir Katz, durante el debate del proyecto de ley sobre la financiación de partidos, que incluye una disposición para iniciar el receso electoral el próximo 17 de julio.

De cumplirse el calendario, Israel celebrará sus primeras elecciones convocadas en la fecha establecida por ley en Israel en cerca de 40 años y las primeras en las que un Gobierno completa su mandato en más de medio siglo.

Será la primera vez en cerca de 40 años que Israel celebra elecciones en la fecha prevista por la ley. (Imagen: EFE)

La asesora jurídica de la Knéset, Sagit Afik, señaló que la cámara “completará su mandato íntegro y no será disuelta”, por lo que no será necesario aprobar una ley de disolución, ya que los comicios se celebrarán en la fecha prevista por la legislación israelí.

Un mes después del intentar las elecciones anticipadas

La confirmación del parlamento llega un mes después de que la oposición fracasara en su intento de impulsar elecciones anticipadas mediante la disolución de la Knéset.

La iniciativa fue entonces rechazada por 61 votos frente a 53, después de que los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, retiraran su apoyo tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno sobre la controvertida ley del servicio militar para los ultraortodoxos.

(Con información de la agencia EFE).