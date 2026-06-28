Israel volvió a atacar varias localidades del sur del Líbano, a penas dos días después de que ambos países firmaran un acuerdo.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, la ofensiva alcanzó distintos puntos de los distritos de Bint Jbeil, Nabatieh, Hasbaya y Marjayoun. Hasta el momento, no se han reportado muertos ni heridos.

Un ataque con dron israelí tuvo como objetivo Nabatieh al Fawqa, en el distrito homónimo, población que ha sufrido numerosos ataques en las últimas semanas, con bombardeos, drones y misiles guiados.

Asimismo, ANN indica que en Marjayoun, el Ejército israelí está llevando a cabo bombardeos e incendiando casas en Khiam, mientras sus vehículos se desplazan por la ciudad y también dispararon municiones de racimo contra las afueras de las ciudades de Shebaa y Shouya, en el distrito de Hasbaya.

En Bint Jbeil, un avión de guerra israelí lanzó dos granadas aturdidoras cerca de una casa en el barrio oriental de Barashit, zona donde además las fuerzas israelíes habían erigido un terraplén cerca de la reserva natural en las afueras sureste de la ciudad.

Los ataques coincidieron con el anuncio de Israel sobre la muerte de un soldado israelí durante enfrentamientos con el grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano.

Según el Ejército israelí, el militar “cayó al suelo” tras enfrentarse durante la madrugada de este domingo con un miembro de Hizbulá en la zona de Deir Siryan, en el distrito de Marjayoun.

Esta nueva escalada se produce pese al acuerdo marco de Israel con el Líbano. (Imagen: AFP)

Esta nueva escalada se produce pese al acuerdo marco alcanzado con mediación de Estados Unidos, que, según el texto publicado por el Departamento de Estado estadounidense, incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una “paz y seguridad duraderas” entre ambas naciones.

El acuerdo contempla que las Fuerzas Armadas Libanesas asuman gradualmente el control de “zonas piloto” en el sur del país como paso previo a un repliegue gradual israelí. También recoge el compromiso del Estado libanés de ejercer plena soberanía sobre todo su territorio y de avanzar hacia el desarme de grupos armados no estatales, especialmente Hizbulá.

Sin embargo, el documento no fija fechas ni plazos concretos para su implementación, ni detalla cómo se ejecutará el reemplazo de Hizbulá por el Ejército libanés.

En Israel, el acuerdo ha recibido críticas tanto de la oposición como de sectores del propio Gobierno. En el Líbano, por su parte, Hizbulá acusó a las autoridades de haber cruzado “las líneas rojas” con la firma del pacto.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, informó que las víctimas de la ofensiva israelí desde el pasado 2 de marzo hasta el sábado ascienden a 4,246 muertos y 12,190 heridos.

(Con información de la agencia EFE).