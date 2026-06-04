Las delegaciones de Israel y Líbano reunidas en Washington alcanzaron este miércoles un acuerdo para implementar un alto el fuego, condicionado a que la milicia chií Hizbulá suspenda sus ataques contra territorio israelí y retire sus operaciones del sur del país árabe.

El entendimiento fue logrado con la mediación de Estados Unidos e incluye un plan para establecer “zonas piloto” bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas libanesas, dejando fuera a actores armados no estatales, según informaron ambas partes en una declaración conjunta.

Asimismo, Israel y Líbano acordaron celebrar una nueva ronda de conversaciones el próximo 22 de junio en Washington, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio de paz y seguridad.

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Avances en las negociaciones

Las conversaciones estuvieron encabezadas por los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, y se desarrollaron entre el martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado.

Se trató de la cuarta ronda de negociaciones celebrada este año entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas pese a compartir frontera.

La primera reunión tuvo lugar el 14 de abril y representó el contacto de mayor nivel entre Israel y Líbano desde 1993. Desde entonces, las partes han sostenido varios encuentros para intentar consolidar una tregua en la zona fronteriza.

Delegations from Israel and Lebanon met today at State for the fourth round of direct talks, held under U.S. auspices. Progress continues on the political and security tracks as we break from the failures of the past 20 years and advance toward a comprehensive agreement aimed at… pic.twitter.com/Oc71MXnE1W — Tommy Pigott (@statedeptspox) June 2, 2026

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Condiciones para la tregua

De acuerdo con el comunicado conjunto, la aplicación del alto el fuego dependerá del “cese total de los disparos de Hizbulá” y de la retirada de todos sus combatientes del área comprendida entre el río Litani y la frontera con Israel.

Además, las partes acordaron acelerar la creación de zonas piloto en las que el Ejército libanés asumirá el control exclusivo del territorio, excluyendo a cualquier grupo armado ajeno al Estado.

Los negociadores señalaron que estas medidas buscan sentar las bases para un eventual acuerdo integral que garantice la estabilidad y la seguridad en la frontera común.

Con información de EFE.