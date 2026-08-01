"Hoy el arándano representa alrededor del 10% de nuestra facturación, pero mi meta es que en un futuro no muy lejano llegue al 30%", dice Mercedes Auris, CEO y dueña de Vivero Los Viñedos.
"Hoy el arándano representa alrededor del 10% de nuestra facturación, pero mi meta es que en un futuro no muy lejano llegue al 30%", dice Mercedes Auris, CEO y dueña de Vivero Los Viñedos.
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Ani Lu Torres
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“La necesidad en mi infancia me enseñó a planificar”, afirma Mercedes Auris de Munive, fundadora y aún CEO de Vivero Los Viñedos. Mientras la transición generacional de la empresa avanza, la empresaria agroindustrial conversa con G de Gestión sobre la apuesta por convertir al arándano en uno de los motores de crecimiento del negocio, el mayor dinamismo de la demanda de plantas de hortalizas, las medidas que ha tomado para enfrentar un eventual fenómeno de El Niño y el libro que presentará en la FIL 2026, en el que repasa las experiencias que marcaron su trayectoria como la ‘Señora Vid’.

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