Este año, anuncia, iniciará un proceso de transición gradual en el que también participan sus dos hijos. “Les he dicho que lo mínimo que deben hacer es duplicar la empresa”, comenta. Sin embargo, reconoce que desempeñarse en un sector como la agroindustria es un desafío constante: “Me he caído al barro muchas veces, pero siempre supe sacudirme”.

Dice que se ha caído al barro muchas veces, ¿cómo logró salir?

El tema es no quedarse donde estás, hay que innovar. En 1975, cuando aún era estudiante y sabía que en el sector una de mis pocas opciones era terminar como profesora, empecé a indagar con mis mentores sobre qué más podía hacer. Mi maestro César Medina, a quien llamaban “el loco” por querer sembrar 1,000 paltos por hectárea, fue quien me aconsejó dedicarme al vivero. Desde entonces, estoy en el negocio. Hace 45 años.

¿Y ya pensaba en ser empresaria?

Cuando entré a trabajar en mi primer vivero, salí con esa meta. Si quieres lograr algo, tienes que hacer de ti lo más importante; hay que atreverse.

¿Cómo se describe como empresaria?

Como muchos del sector, somos visionarios. Estamos un poco locos porque queremos echar a andar varios proyectos, y la gente nos sigue. Pero también debes saber detenerte un momento y reflexionar. ¿Cuándo te detienes? Cuando recibes una cachetada, ya sea financiera o porque no se cumplen los objetivos. Por eso, hoy tengo un gerente adjunto que es más reflexivo. El riesgo es bueno, pero también hay que mantener los pies en la tierra.

Tomando sus palabras, ¿cuál fue la cachetada que más le dolió?

En 2013, varios clientes aseguraban que ya había quebrado porque el precio de la Red Globe, que se vendía a US$ 60 la caja, cayó a US$ 12. Lo que no sabían era que ya estaba tocando las puertas de varias casas genéticas en Estados Unidos y España para traer variedades patentadas. Fui la primera en obtener una licencia para una de las primeras patentes de Estados Unidos. Hoy, tanto para propagar como para producir, tengo las licencias de todas las patentes de uva existentes en el mundo, y ahora estoy tras una australiana y otra israelí.

Pero han habido varias etapas complicadas. Hace dos años, durante las protestas en Ica, cerraron el camino a la altura de Barrio Chino y la fruta se quedó en la planta. Al exportarse, no se obtuvo el precio esperado. Pasé de vender 3.5 millones de plantas a solo 1.2 millones. Me había endeudado a corto plazo y estaba en problemas. ¿Qué hice? Toqué las puertas de un fondo de desarrollo de origen belga llamada BIO Investment y logré financiarme con un buen monto.

¿Este año recuperarán la venta de plantones de uva?

Es muy posible. Estados Unidos pasó de consumir un millón de cajas de uva de mesa a cuatro millones. Entonces, el año pasado, los precios de la uva del norte y el sur fueron espectaculares. Los diferentes exportadores han aprendido a manejar la cosecha, pasando de recolectar 2,500 cajas a 6,000 por hectárea. La gente del sector está recuperándose, y ahora sabemos que tanto España como Estados Unidos han reducido sus áreas por el tema hídrico.

También están en hortalizas. ¿Cuál es la perspectiva para este 2025?

Este año, Perú sembrará cerca de 2,500 hectáreas de alcachofa entre Arequipa, Huancayo, Chincha y Cañete, lo que implica alrededor de 11 millares de plantas por hectárea.

¿Y cuántas hectáreas atienden en uva de mesa a nivel nacional?

Atendemos el 70% de las 22,000 hectáreas distribuidas entre el norte y el sur del país. En Ica, tal vez atendamos el 85%.

Mercedes Auris junto a su esposo en su primer vivero en Chincha, en 1994. Crédito: Difusión

Inversiones

¿Cuántas líneas de negocio tienen ahora?

Tres. El fundo Bravo (Piura), con 50 hectáreas; la línea de hortalizas y otros frutales; y la línea específicamente de uvas de mesa, liderada por Martha Vallejo, quien ha hecho carrera dentro de la compañía. Al inicio veía temas de producción de plantas, pero la moví para que conociera la parte de ventas, y ahora sabe exactamente qué necesitan mis clientes.

¿Cuáles son los planes de este año?

Vamos a ampliar el fundo con un mínimo de 50 hectáreas adicionales. También ampliaremos nuestro vivero en Chincha, donde ya hemos comprado algunos lotes para incrementar la producción de plantas de vid y otros cultivos. Además, estamos obteniendo licencias de nuevas variedades y especies de uva, aunque no puedo adelantar mucho. En hortalizas también estamos creciendo gracias a pedidos importantes del norte, de un cliente dispuesto a asumir incluso el costo del transporte.

¿Por qué incursionó en hortalizas?

Antes, en el 2001, ya teníamos algunas hortalizas en nuestra cartera, pero ocupaban mucho espacio en el vivero y no contábamos con personal capacitado. Ahora he retomado esta línea porque tengo expertos en su manejo. Las hortalizas me permiten tener efectivo constantemente, cubriendo gastos diarios y sueldos, ya que la uva solo genera ingresos en ciertos meses del año.

¿Por dónde va el futuro de su empresa?

Tecnología. Tenemos una alianza con las diferentes casas genéticas que están desarrollando diferentes variedades de uva de mesa resistentes al oídio, una enfermedad que puede llegar a costar hasta US$ 3,000 por hectárea para su control. Cuando liberen estas nuevas variedades, seré una de las primeras en propagarlas en el país, lo que permitirá a mis clientes reducir costos. Además, en el país estamos en pleno recambio de varietales, enfocándonos en colores diferentes, con mayor concentración de antocianinas y resistencia a la botritis. En paltos, estamos investigando una nueva variedad.

¿También está trabajando con cerezos?

Sí, llevo 18 años trabajando con ellos, pues es un cultivo mucho más técnico. He invertido mucho dinero, incluso toda mi AFP. Las pruebas en Chincha y Arequipa fueron pésimas, pero no me rindo. Hemos identificado zonas como Urubamba en Cusco y Ayacucho que podrían tener el frío necesario. Al mismo tiempo, Bloom Fresh está investigando un cerezo que no requiera frío.

Entonces, ¿cuál será el crecimiento de la empresa este año?

Esperamos un incremento cercano al 30% en número de plantas y un 40% en facturación.

Un paso al costado

¿Y cuál es el siguiente paso?

Antes no tenía claro a quién dejar mi puesto, pero ahora tengo un gerente adjunto con mucha experiencia. Yo seguiré apoyando como directora ejecutiva en la parte técnica y comercial.

¿Cómo será la sucesión?

Ya di el primer paso al nombrar a mi gerente adjunto. En abril de este año, le cederé completamente la gerencia. Desde mi posición en la dirección, estaré cerca para evitar desequilibrios.

¿Sus hijos?

Mi hijo, Juan José Munive, dirige el fundo Bravo en Piura, y mi hija, que está mejor preparada que yo, asumirá la parte comercial. Cuando yo empecé, tenía solo un área pequeña. Les he dicho que lo mínimo que deben hacer es duplicar la empresa. En Vivero Los Viñedos nos hemos especializado en producir plantas de alta calidad con pureza genética y en el tiempo justo.

¿Cómo define el éxito?

Hacer lo que amas y amar lo que haces. Es la única forma de seguir adelante.

¿Qué es lo que más odia?

La mentira. Perdono muchas cosas, pero no la mentira. Así no me formé en la vida.

¿Se retirará en algún momento?

Solo la vida sabe hasta qué punto seguiré.

Dato

Mercedes Auris señaló que la uva de mesa de Ica que se dirige al mercado asiático se está despachando por el Terminal Portuario General San Martín, en Paracas, y, desde ahí, se envía al puerto de Chancay. “Estamos acortando el tiempo y el costo, hablamos de un tiempo de viaje de solo 28 días, así llegamos con un producto de mejor calidad”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Esta empresa convierte 50 toneladas diarias de papa nativa en snacks para exportación

MÁS DE G DE GESTIÓN

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.