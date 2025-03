Carlos Tomás Rodríguez-Pastor Persivale, actualmente con 65 años de edad, proviene de una familia vinculada a la Academia y a la política peruana. Su padre, Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, fue ministro de Economía del ex presidente Fernando Belaúnde, en el periodo 1982 a 1984; además, de docente universitario en Derecho. Sin embargo, previo a ello, en 1968, Rodríguez-Pastor y su familia huyeron a California, tras el golpe de Estado del exmandatario Juan Velasco Alvarado.

En este estado norteamericano, Carlos Rodríguez-Pastor (hijo) obtiene su licenciatura en Estudios Sociales, en la Universidad de California en Berkeley, así como un MBA de la Escuela de Negocios del Dartmouth College (Amos Tuck School). Posteriormente, se convierte en director general del Banco Santander (1993-1995) y vicepresidente de Citibank (1990-1993) en Nueva York. Estas experiencias en el mercado bancario servirían a Rodríguez-Pastor no solo para tener los contactos en este medio, sino también para acumular conocimiento que, posteriormente, pondría en práctica en su propia institución bancaria.

De izquierda a derecha. Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza es el tercer personaje de la foto. Imagen es de un homenaje realizado al catedrático, en la Facultad de Derecho de la PUCP. (Foto: Repositorio PUCP)

De este modo, en 1994, un grupo financiero, liderado por su padre Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza —e integrado por inversionistas de la talla de Nicholas Brady (exsecretario del Tesoro de los EE.UU.), entre otras personalidades—, se convirtió en el principal accionista del Banco Interbanc (anteriormente Banco Internacional del Perú); ello, tras adquirir al Estado el 91% de las acciones disponibles de esta entidad que entonces tenía 97 años de creación.

Solo un año después, en 1995, Rodríguez-Pastor asumiría las riendas de Interbanc, tras el fallecimiento de su progenitor. Para 1996, Interbanc cambia su nombre a Interbank e inicia una nueva etapa, teniendo a la diversificación de negocios como rumbo.

La diversificación como clave

Antes de dar la bienvenida al nuevo milenio, Interbank con el liderazgo de Rodríguez-Pastor inicia su expansión. Los primeros pasos ocurrieron en 1998, con la creación de Interseguro y su posterior ingreso al sector inmobiliario, a partir de la fundación de Urbi Propiedades. Asimismo, el grupo bancario también se introdujo en el negocio del entretenimiento con Cineplex, operadora de la cadena de cines Cineplanet.

No obstante, es en el nuevo siglo que empiezan las compras y creaciones más destacadas del holding. En la primera década del nuevo milenio, Rodríguez-Pastor se alza con la compra de supermercados Santa Isabel a la holandesa Ahold. Estos establecimientos cambiaron su denominación a Plaza Vea y Vivanda, negocios operados a través de Supermercados Peruanos.

Supermercados Santa Isabel. (Foto: Facebook Tradiciones Limeñas)

También incursiona en la hotelería con la creación de la cadena de hoteles Casa Andina; en tanto, inicia la construcción de su cadena de centros comerciales bajo la marca Real Plaza. El primer establecimiento se inauguró en el 2005, en Chiclayo. Luego, se concretó las ubicaciones de Trujillo, Huancayo, Lima, entre otros. Actualmente, existen 21 malls del holding en el país.

Pero, las proyecciones de Rodríguez- Pastor en el sector retail eran más amplias. Así, el empresario se prepara para volver a la vida un negocio que había quebrado en 1993, pero era conocido por los limeños de ese siglo: el retailer de ropa y juguetes Casa Oechsle. En el 2009, Interbank adquirió la marca Oechsle y abrió la primera tienda por departamento de la cadena en Huancayo, exactamente en el Real Plaza de esa ciudad.

Casa Oechsle surge en 1888 como una pequeña tienda, dedicada a la venta de hilos, encajes y botones de Europa. Para 1917, el negocio abrió su local más emblemático, ubicado entre el llamado Portal de Botoneros y el Pasaje Olaya, en la Plaza Mayor del Centro Histórico de Lima. (Foto: Facebook Cuéntame Lima)

Inversiones en educación y salud

Para la segunda década del 2000, las inversiones del grupo de Rodríguez-Pastor continuaban extendiéndose y ganando más sectores en el portafolio. Entonces, la educación privada y la salud no podían ser la excepción. El holding adquiere Innova Schools y en el 2012 compra más de la mitad de acciones de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) al Grupo IDAT. Dos años después, Interbank concreta la adquisición del 80% de la escuela de Negocios de IPAE.

En esa misma década, el conglomerado suma a su cartera a la cadena de farmacias Inkafarma, a través de su empresa InRetail. En 2018, el portafolio en este rubro se volvió más sólido con la adquisición de Quicorp S.A. (propietaria de la cadena Mifarma, Fasa y BTL) por el monto de US$ 583 millones. Pero, en el 2019, fortalece su presencia aún más en el sector salud, con una inversión de S/50 millones, destinado a la creación de Clínica Aviva, situada en Lima Norte, específicamente, en Los Olivos.

Gastronomía también en el portafolio

La gastronomía es un sector que mueve mucho dinero en el Perú y el grupo de Rodríguez-Pastor no podía estar ausente. A través de NG Restaurants, el holding gastronómico del conglomerado, se adquiere la cadena peruana de comida rápida Bembos; además, crea las marca Don Belisario (pollos a la brasa) y adquiere la franquicia Popeyes (pollos fritos).

A esto se suma, en el 2012, la adquisición del 100% de las acciones de Alert del Perú, franquiciado y operador de la marca de comida china Chinawok en el país. Ese año también compra las franquicias y operaciones en el Perú de las marcas estadounidenses Papa John’s y Dunkin Donuts.

Rodríguez-Pastor, uno de los más ricos

En este contexto de crecimiento, Rodríguez-Pastor crea el Grupo Intercorp, el cual sería en adelante la firma matriz desde donde se opera las empresas que forman parte de este holding, con presencia en educación, retail (también se incluyen Mass, Makro, Promart Homecenter), seguros, gastronomía, hotelería, inmobiliarias, lotería (La Tinka), cines y servicios.

La vasta actividad empresarial de Rodríguez-Pastor y, sobre todo, los dividendos acumulados a lo largo de los años, han llevado a inmortalizar el nombre de este empresario peruano en las páginas de los notables multimillonarios del mundo. El pico de su fortuna, de acuerdo a la revista Forbes, la alcanzó en el 2021, con US$ 5 mil 300 millones; sin embargo, tuvo periodos igual de importantes en el 2022, con un total de US$ 5 mil 200 millones, mientras que en el 2020 registró una riqueza de US$ 3 mil 900 millones.

Carlos Tomás Rodríguez-Pastor Persivale es el líder del Grupo Intercorp.

Temas que te pueden interesar sobre Intercorp:

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.