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Ani Lu Torres
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“Conversamos con más de 1,000 personas que enviaban remesas desde Estados Unidos antes de desarrollar el producto”, recuerda Manuel Godoy, CEO y cofundador de Félix. Esa investigación dio origen a la fintech con sede en Miami que hoy supera el millón de usuarios, ha procesado cerca de US$ 7,000 millones en transacciones y acaba de ingresar al Perú. En conversación con G de Gestión, el empresario revela sus próximos pasos.

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