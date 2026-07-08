Godoy sabe de primera mano lo que significa migrar. Él mismo es un migrante venezolano que llegó a Estados Unidos para estudiar ingeniería en el California Institute of Technology (Caltech). Como millones de latinoamericanos -cuenta- se enfrentó a la difícil tarea de abrir una cuenta bancaria, acceder a crédito o utilizar servicios financieros.

“El principal producto financiero del migrante latino termina siendo la remesa, se usa mucho para pagar cuentas del médico y pagar servicios”, afirma.

Lo que había encontrado en su paso en Estados Unidos, Rusia y Brasil fueron “varios dolores de cabeza” para facilitar el envío de dinero. Durante meses, él y Bernardo García, su socio mexicano que conoció en un MBA en Filadelfia, observaron el comportamiento de quienes acudían a agencias físicas de remesas. “Pasábamos horas frente a los locales conversando con los usuarios”, recuerda.

Ahí descubrieron que muchas personas recorrían más de media hora para enviar dinero a sus familias, pagaban comisiones elevadas y, una vez realizada la operación, fotografiaban el comprobante para enviarlo por WhatsApp a sus familiares. “Esa relación humana seguía siendo muy importante. La gente confiaba en la tienda de la esquina”, señala.

Los ‘ajustes’ necesarios al negocio

La solución con la que hoy opera Félix no fue la primera. Pivotearon, como suelen hacer cientos de startups. Al inicio, los fundadores imaginaron una plataforma que permitiera comprar directamente alimentos, medicinas o pagar servicios para las familias que permanecían en América Latina, evitando así el envío de efectivo. Pero los usuarios no terminaban de adoptarla.

Después intentaron desarrollar una aplicación financiera diseñada para migrantes latinoamericanos. Tampoco funcionó como esperaban. “Nos dimos cuenta de que la gente no quería instalar una aplicación más”, dice Godoy.

El tercer intento cambió la historia de la empresa. Si los usuarios ya utilizaban WhatsApp para enviar fotografías de sus comprobantes y comunicarse con sus familiares, ¿por qué no convertir esa conversación en la propia experiencia financiera? Y así nació el modelo actual de Félix: “una plataforma conversacional impulsada por inteligencia artificial que permite realizar remesas directamente desde WhatsApp”.

“Creo que el usuario está dando un salto del mundo físico al mundo conversacional. Se está saltando las aplicaciones. WhatsApp es un espacio familiar, sencillo y hace que la experiencia vuelva a sentirse humana”, agrega en diálogo con G de Gestión.

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La expansión después de Perú: Bolivia y Brasil

La obsesión por entender al usuario continúa marcando la estrategia de la empresa, señala su CEO. En el último año, Félix casi triplicó su base de usuarios. Actualmente supera el millón de clientes, ha procesado cerca de US$ 7,000 millones en transferencias hacia distintos países de América Latina, y levantó una ronda por US$ 75 millones en 2025 (entre 5% y 10% de ese capital se destina a su expansión).

“Y pensar que en nuestros primeros meses, nosotros buscamos personalmente a nuestros primeros usuarios en mercados y ferias de comunidades latinas en Estados Unidos. Pero ahora el boca a boca se convirtió en el principal motor de adquisición”, recuerda el empresario.

Tras consolidar operaciones en México, Centroamérica y Colombia, la fintech ingresó este año a Ecuador y acaba de aterriza en Perú tras una alianza con Yape. Aquí su meta es ser líder del mercado; “eso significa capturar al menos el 20% del mercado formal de remesas” (según el Banco Central, las remesas del extranjero al Perú podrían llegar a los US$5,735 millones en 2027).

Godoy indicó que desde hace varios años mantenían una relación con el BCP y, al analizar el mercado peruano, identificaron una oportunidad para facilitar tanto el envío como la solicitud de remesas directamente desde la billetera digital.

El siguiente “paso natural” este año será ingresar a Bolivia (donde Yape también opera) y a Brasil (en alianza de Prix), revela su CEO. Cabe indicar que la compañía aún no ha ingresado a Argentina, Chile o Paraguay.

¿Podrían facilitar las remesas que llegan de España a Perú? “No en el corto plazo”, responde Godoy.

De remesas a plataforma financiera

De la ronda de inversión que levantó hace año y medio (lo US$ 75 millones), la fintech está destinando parte de esos recursos al desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, infraestructura para mover dinero entre países y contratación de ingenieros especializados.

Y, aunque por ahora el foco sigue siendo el negocio de remesas, Godoy confirma que la empresa está transitando hacia un modelo multiproducto.

“No podemos anunciar todavía cuáles serán esos productos, pero la intención es ofrecer cada vez más servicios financieros para nuestros usuarios”, adelanta.

Pese al crecimiento acelerado, el fundador evita hablar de una meta de rentabilidad inmediata. “Podríamos priorizar llegar al punto de equilibrio, pero preferimos seguir invirtiendo para crecer más rápido”, afirma.

Datos

Alianza con Yape: En Perú, la fintech selló una alianza con Yape para facilitar tanto el envío como la recepción de remesas. Según explicó Manuel Godoy, el usuario solo debe generar un enlace desde la opción “Remesas” dentro de la billetera digital y compartirlo con su familiar en Estados Unidos, quien completa la operación a través de WhatsApp. Una vez realizado el envío, el dinero se acredita en minutos directamente en la cuenta de Yape.

dentro de la billetera digital y compartirlo con su familiar en Estados Unidos, quien completa la operación a través de WhatsApp. Una vez realizado el envío, el dinero se acredita en minutos directamente en la cuenta de Yape. El monto máximo por operación es de S/ 3,000 (US$ 999) y el límite mensual de recepción alcanza S/ 12,000 (US$ 3,200).