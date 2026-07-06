Cada vez más peruanos envían dinero al extranjero para cubrir estudios, gastos de manutención, alquileres, pagos de servicios, hacer negocios o apoyar a familiares que viven fuera del país. En ese proceso, uno de los errores más comunes es fijarse solo en la comisión visible y dejar de lado otros factores que pueden modificar de forma importante el monto final que recibe el destinatario.

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las empresas de transferencias reportaron más de US$704 millones enviados al exterior durante 2025, reflejando una tendencia creciente de hogares que destinan recursos a distintos compromisos financieros fuera del país.

María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú, señala que antes de elegir un servicio de envío de dinero es importante comparar todas las condiciones que intervienen en una operación internacional.

“Muchas veces las personas solo observan la comisión visible, pero no consideran el impacto por el tipo de cambio en el monto final que recibe el destinatario. También se debe revisar el costo del traslado y los tiempos de entrega”, explica.

Según datos de la SBS), las empresas de transferencias reportaron más de US$704 millones enviados al exterior durante 2025. Foto: GEC.

¿Qué aspectos se deben evaluar antes de enviar dinero?

La especialista de Global66 recomienda revisar cuatro elementos clave:

1. Comisiones cobradas: Algunas plataformas o empresas financieras aplican tarifas fijas, mientras que otras calculan el costo según el monto enviado o el país de destino. Conocer estos cargos permite evitar gastos inesperados.

2. Tipo de cambio aplicado: El tipo de cambio puede generar diferencias importantes en el dinero que finalmente recibe el destinatario. Por ello, es recomendable comparar la tasa ofrecida por cada proveedor antes de realizar la operación.

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3. Tiempo de entrega: Dependiendo del servicio utilizado, una transferencia puede completarse en minutos, horas o varios días hábiles. Este factor cobra especial importancia cuando el envío responde a una necesidad urgente.

4. Seguridad y respaldo: Es fundamental verificar que la empresa o plataforma opere bajo regulación, confianza, respaldo y cuente con mecanismos de protección para los usuarios y sus transacciones.

Artacho añade que las fintech han ganado terreno gracias a procesos completamente digitales. “Existen alternativas para enviar dinero fuera del país y se debe evaluar cada opción para elegir la que mejor se adapte a las necesidades de cada familia”, explica la ejecutiva.