El dinero enviado a México desde el exterior por migrantes rompió en 2025 una racha de crecimiento de 11 años, con una caída del 4.6%. Se proyecta que siga disminuyendo durante dos años más: 2.8% en 2026 y 3.6% en 2027, según estimaciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

La caída es una de las principales consecuencias financieras en América Latina derivadas de la persecución del gobierno estadounidense contra inmigrantes que han vivido en el país durante años. En su punto máximo en 2024, las remesas de México llegaron a representar el 3.5% del PBI.

Si las transferencias se reducen a menos de US$ 58,000 millones —frente a los US$ 61,800 millones del año pasado— sería un golpe para los mexicanos en zonas rurales, que a menudo dependen de familiares en el exterior para cubrir gastos básicos como la educación de los hijos, el alquiler y los alimentos. Su poder adquisitivo podría caer alrededor de un 15% si el tipo de cambio se acerca a 17 pesos por dólar, dijo Juan José Li Ng , economista senior de BBVA Research especializado en remesas. La moneda cotiza actualmente en 17.20 por dólar.

El peso se ha fortalecido más de un 19% frente al dólar en el último año, el mayor avance entre las monedas latinoamericanas en el período, gracias a un dólar más débil y a un mayor apetito por activos de mercados emergentes.

A eso le sigue una fuerte venta masiva en 2024 tras la victoria electoral del partido Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum, que allanó el camino para reformas constitucionales que agitaron los mercados. Un peso más fuerte, que también ha avanzado en parte gracias a la relación comercial con Estados Unidos, significa que las familias del país reciben menos pesos por cada dólar enviado.

Peso mexicano cerca de niveles vs. dólar no vistos desde 2024 | Familias en México reciben menos pesos por cada dólar enviado

“Es posible que millones de hogares en México experimenten una reducción en su poder adquisitivo, impulsada no por una disminución en las remesas en dólares estadounidenses, sino en pesos mexicanos”, señaló Li en respuesta a preguntas. “Dos tercios de los receptores de remesas en México están en zonas rurales, por lo que estas zonas serán las más afectadas”.

El tipo de cambio ha llevado a algunas familias a buscar alternativas. Para Alex, de 37 años, que envía 9,000 pesos (unos US$ 520) al mes a sus padres en México, la apreciación del peso le estaba costando casi US$ 50 adicionales al mes. Alex, que pidió que no se revelara su apellido por razones de privacidad, ha optado por transferir dinero a su familia desde su cuenta de ahorros en México en lugar de hacerlo a través de la plataforma británica de pagos Wise PLC para evitar el impacto.

Algunas empresas mexicanas ya han advertido que la caída del dinero que entra al país podría afectar el consumo. En una llamada de resultados de enero, Kimberly-Clark de México, que vende papel higiénico, pañales y productos de higiene femenina bajo varias marcas, mencionó las remesas “más lentas” entre los riesgos externos para 2026.

El año pasado, la embotelladora de refrescos Coca-Cola Femsa SAB de CV mencionó una caída interanual de las remesas como un factor en la disminución de volúmenes en México, mientras que Wal-Mart de México SAB de CV, uno de los mayores minoristas del país, dijo que el fortalecimiento del peso “puede significar que las personas que reciben remesas del exterior obtengan menos moneda local”, lo que podría afectar negativamente las ventas.

México recibe más dinero por remesas al año que cualquier otro país del mundo, salvo India, en gran parte debido a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes mexicanos en EE.UU. Si bien la población mexicana indocumentada ha disminuido en los últimos años, los arrestos dentro de EE.UU. han generado temor y han empujado a muchas personas a salir del mercado laboral. México es el mayor receptor de deportados desde EE.UU., con más de 150,000 personas el año pasado hasta diciembre.

Más de la mitad de los mexicanos que viven actualmente en EE.UU. llevan allí más de 25 años, según un cálculo del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), con sede en Ciudad de México. Con poca migración nueva desde el país, los investigadores señalan que la población mexicana que envejece en EE.UU. tiene menos probabilidades de enviar remesas. Un impuesto del 1% a las remesas en efectivo desde EE.UU., que entró en vigor en enero, también probablemente afectará a los métodos tradicionales de envío.

En otros países de América Latina ocurrió lo contrario el año pasado. Los inmigrantes en EE.UU. aceleraron el envío de remesas a medida que circulaban noticias sobre posibles deportaciones. El dinero total enviado creció más del 25% en Honduras, alrededor del 18% en Guatemala y El Salvador, y cerca del 10% en Colombia y República Dominicana, según un informe de BBVA.

Analistas de Bradesco BBI, el banco de inversión brasileño, plantean en una nota reciente que una mayor inversión en programas sociales en México y otra ronda de aumentos del salario mínimo podrían mitigar parte del impacto de la menor entrada de efectivo desde el exterior, especialmente para los hogares de menores ingresos. Aun así, escribe el grupo, “los años dorados de las remesas quedaron atrás”.