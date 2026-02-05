El Mundial de fútbol de este año tendrá un impacto económico en México de más de US$ 2,700 millones y creará 100,000 empleos directos e indirectos durante los meses de junio y julio, según destacó este jueves el economista en jefe de la firma Deloitte en Latinoamérica, Daniel Zaga.

En la presentación del informe ‘Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios’, el experto apuntó que el impacto del torneo deportivo en México será de 2.730 millones de dólares, lo que supone el 0.14% del producto bruto interno (PBI) del país.

“Suena poco, sin embargo, el PBI es tan grande que no es tan poco. Y en el impacto, lo interesante va a ser por industrias”, explicó antes de recordar que el país, anfitrión de la justa mundialista junto a Estados Unidos y Canadá, acogerá “más o menos” un 10% de los 104 partidos previstos.

Además, el Mundial impulsará la creación de unos 100,000 empleos directos e indirectos, cifra que equivale al 0.24 % del número de empleos totales que se espera que genere México en todo el 2026, agregó Zaga.

Entre las principales industrias beneficiadas, el economista citó a la gastronomía, el sector de alojamientos, el de transportes o el entretenimiento, cuyas ventas -añadió- podrán crecer hasta un 30% los meses de junio y julio.

Según el análisis de Deloitte, el país crecerá hasta el 1.4% del PBI, cifra en la que el Mundial supone un 0.1% del total.

En 2025, México creció 0.5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), periodo que estuvo marcado por la incertidumbre provocada por la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

Dentro de esas perspectivas de crecimiento para 2026, la firma llamó la atención en el peso que van a tener los más de 800,000 turistas que calculan que llegarán a México -550,000 visitantes nacionales y 280,000 extranjeros- para ver los partidos.

Este flujo turístico, además, podría tener un impacto en el “largo plazo” del país, dado que en otras naciones que acogieron el Mundial hubo un “incremento significativo” de los visitantes tras el evento deportivo, subrayó el economista en jefe de Deloitte en Latinoamérica.

Asimismo, puso en valor la previsión de que cuatro millones de personas acudan a los eventos relacionados con la cita mundialista en las tres sedes del país: Ciudad de México, Monterrey (noreste) y Guadalajara (oeste).

“Si hacemos bien las cosas, realmente en los próximos años sí podría haber un aumento del turismo en el país, es decir, un impacto a largo plazo”, sentenció.

Por otra parte, según cálculos del BBVA México, el Mundial aportaría alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento doméstico, a partir de un cálculo que incorpora el gasto y mejoras en infraestructura (aeropuertos, caminos) y la experiencia de otros mundiales, según explicó su economista jefe, Carlos Serrano.

El banco también enmarcó el impacto —calculado en unos 36,000 millones de pesos (casi US$ 2,057 millones)— como un pico temporal de turismo y previó “algo de flujo adicional” de visitantes durante el torneo, pero subrayó que ese aumento no necesariamente está hoy ligado a los proyectos de inversión hotelera, porque el Mundial “es un pico de turistas que se va a ir”.

El Mundial de Fútbol, que se celebra cada cuatro años, enfrentará en esta edición a 48 selecciones nacionales a partir del 11 de junio, fecha en la que se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, en la capital mexicana.