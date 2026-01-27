La Asamblea Nacional de Francia aprobó este lunes un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a los niños y adolescentes menores de 15 años. Además, también se vetará el uso de smartphones en centros de estudio.

Ahora la normativa deberá ser aprobada por el Senado para que sea oficial y entre en vigor desde setiembre de este año.

“No se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo (las redes) por sí solo”, mencionó la diputada oficialista Laure Miller, una de las promotoras del proyecto.

Entre sus argumentos, señaló que los algoritmos llevan a los menores a contenidos de tendencias suicidas y de automutilación, enfocándose en el daño de apps como TikTok.

Macron está a favor de regular el uso de redes sociales en menores de edad.

Esta iniciativa es promovida también por el presidente Emmanuel Macron, quien señaló que “el cerebro de nuestros hijos no está en venta”.

“Sus sueños no pueden estar dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores”, escribió en X.

Un estudio de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) concluyó en que redes sociales como TikTok, Snapchat e Instagram están perjudicando gravemente la salud mental de los adolescentes.

