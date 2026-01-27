El último fin de semana, agentes del ICE asesinaron en Minneapolis a Alex Pretti, un enfermero estadounidense que participaba de una protesta contra las políticas antimigratorias de Donald Trump.

A raíz del trágico suceso, el presidente Trump indicó a Wall Street Journal que están “investigando, revisando todo” y emitirán una resolución.

Pretti fue abatido por agentes del ICE el sábado por la mañana. Lo redujeron cuando grababa con su smartphone a las fuerzas del orden durante una manifestación en Minneapolis.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Pretti “resistió violentamente” a ser desarmado por los agentes, quienes realizaron “disparos defensivos”. No obstante, imágenes viralizadas en redes sociales demuestran lo contrario.

“No me gustan los disparos. No me gustan”, añadió Trump. “Pero no me gusta que alguien entre en una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco es una buena señal”, dijo al WSJ.

Donald Trump insistió en que Pretti portaba “un arma muy peligrosa e impredecible”. El republicano añadió que “en algún momento” se aplicará la retirada de los agentes del ICE.

EE. UU.: presión crece contra Trump tras segunda muerte en operativo antiinmigración en Mineápolis. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Desde la ONG Amnistía Internacional, señalan que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) opera de manera impune, por lo que exigen una rendición de cuentas por violar los derechos humanos.

“El ICE y la Patrulla de Fronteras y Aduanas no están convirtiendo nuestras comunidades en lugares más seguros. Al contrario, están actuando impunemente, utilizando fuerza letal a plena luz del día, aterrorizando a barrios enteros y arrancando a niños y niñas de los brazos de sus familias”, argumentó Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de AI.

Exhortaron también al Congreso de Estados Unidos a que se opongan a cualquier financiamiento adicional de ICE, dado que el asesinato de Pretti “no fue un incidente aislado”, y responde a prácticas abusivas de detención.

Con información de EFE y WSJ.