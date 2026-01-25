Una intensa tormenta de hielo y nieve ha dejado este domingo a más de 700,000 hogares sin suministro eléctrico en Estados Unidos, con afectaciones concentradas principalmente en los estados del sur, en un contexto de temperaturas extremas que mantienen en alerta a las autoridades por el impacto sobre la infraestructura y los servicios básicos.

De acuerdo con datos de la plataforma especializada poweroutage.us, el estado más afectado es Tennessee, donde más de 244,000 clientes permanecen sin electricidad. Le siguen Texas, con alrededor de 134,000 hogares sin energía, y Luisiana, donde los cortes alcanzan a unos 119,000 usuarios.

La interrupción del servicio también se extiende a otros puntos del país, como Kentucky, que reporta cerca de 40,000 apagones, así como Georgia y Alabama, con aproximadamente 15,000 y 10,000 hogares afectados, respectivamente.

En la costa este, Virginia registra más de 9,000 cortes, Carolina del Norte unos 6.500 y Virginia Occidental más de 3.000, mientras que en Washington D.C. y Baltimore no se han reportado fallos significativos en el suministro.

El Capitolio de Estados Unidos, cubierto de nieve este 25 de enero en Washington DC, mientras una gigantesca tormenta invernal avanza hacia el noreste y mantiene en alerta a millones de personas por frío extremo, apagones y caos en el transporte. | Crédito: Amid FARAHI / AFP

El fenómeno, considerado por diversos expertos como uno de los temporales invernales de mayor alcance registrados en Estados Unidos, ha impactado a cerca de dos tercios del territorio nacional.

Durante la madrugada del domingo, la tormenta descargó importantes volúmenes de hielo y nieve en la región del Medio Atlántico, tras haber afectado previamente al Medio Oeste y al sur del país, lo que ha dejado calles y carreteras con condiciones de tránsito altamente restringidas desde Texas, pasando por Oklahoma y Tennessee, hasta Pensilvania y Nueva York.

Las previsiones meteorológicas indican que el escenario podría complicarse en los próximos días debido a un nuevo descenso de las temperaturas.

En la costa este, las mínimas previstas para el martes se ubicarían en torno a los –15 grados centígrados, una situación que incrementa el riesgo de formación de gruesas capas de hielo y posibles daños adicionales en la red eléctrica, así como en otros servicios esenciales.

Frente a este panorama, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia a evitar desplazamientos innecesarios.

Asimismo, señaló que el Gobierno federal se encuentra coordinando con las autoridades estatales y las compañías eléctricas para agilizar las labores de reparación y restablecer el suministro lo antes posible, ante la persistencia del frío extremo.

El temporal también ha tenido un impacto significativo en el transporte aéreo. El sábado se registraron alrededor de 4,000 vuelos cancelados con origen o destino en aeropuertos estadounidenses, mientras que este domingo la cifra se elevó a unas 10,000 operaciones canceladas en todo el país, según el portal especializado FlightAware. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del fenómeno mientras avanzan las tareas de emergencia y evaluación de daños.

