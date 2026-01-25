José Jerí anuncia reestructuración del sistema carcelario. (Foto: Presidencia)
José Jerí anuncia reestructuración del sistema carcelario. (Foto: Presidencia)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

que comprometen la operatividad y el control de los penales a nivel nacional.

El mandatario, ante ello, anunció

“Estamos afinando los detalles, los procedimientos. Va a ser una transición que costará mucho, porque siempre hay resistencia al cambio, pero será importante por los resultados”, indicó Jerí.

Los cambios en el sistema

Apuntó que el objetivo de esta medida es subsanar las vulnerabilidades detectadas en el sistema de custodia y rehabilitación.

Aseguró que esta reforma alterará estructuras establecidas y afectará intereses particulares que han generado un estado de confort institucional, pero sostuvo que este cambio «es irreversible en favor de la seguridad pública».

El eje principal de la Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria será la modernización de los penales y la optimización de los protocolos de control interno, para así conseguir una gestión más eficiente de los recursos asignados al sector.

Estas declaraciones las realizó durante

Según indicó el mandatario, la requisa se realizó “pabellón por pabellón y reo por reo”, debido a que los penales representan uno de los principales focos de la criminalidad en la zona denominada “Norte Chico”, en donde se registran altos índices de delincuencia.

“Estamos tomando control pleno del penal para limpiarlo completamente y con ello cortar las líneas de comunicación (de los internos)”, indicó el mandatario.

como Challapalca y otros donde cumplirán regímenes especiales.

El presidente encabezó un operativo a los penales de Huacho y Huaral, en donde se realizó una requisa total con el objetivo de desarticular redes criminales. (Foto: Presidencia)
El presidente encabezó un operativo a los penales de Huacho y Huaral, en donde se realizó una requisa total con el objetivo de desarticular redes criminales. (Foto: Presidencia)

Horas antes el mandatario también participóla madrugada del sábado el establecimiento penitenciario Ancón I, la región de Lima, donde reconoció la existencia de deficiencias administrativas.

Detalló que durante dicha visita se tardó horas en ubicar a un preso que presuntamente lideraba desde la cárcel una banda de extorsionadores y el propio centro penitenciario desconocía si este se encontraba ahí o si se le trasladó al penal de máxima seguridad de Challapalca hace unas semanas.

Elaborado con información de EFE

