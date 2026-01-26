Gestión conversó con Jorge Zapata, presidente de Confiep, quien afirmó que, pese al ruido político, las perspectivas para invertir en el Perú siguen firmes, pero mostró cautela pues prefirió no precisar si esta inversión sería mejor que lo alcanzado en años previos.

¿Cuál es el ánimo de los empresarios frente a las elecciones presidenciales?, ¿estaríamos mejor que el año pasado?

Es complicado decir si estaríamos mejor o igual que el año pasado. Las expectativas de inversión siguen altas y en terreno positivo. El país tiene mucho futuro a corto, mediano y largo plazo. También hay mucha expectativa en el extranjero por el Perú a pesar de sus problemas políticos.

El caso del “chifagate” del presidente José Jeri u otros temas similares, ¿podrían afectar en las votaciones o influir en las elecciones?

No parece que vaya a influir demasiado en las elecciones porque, lamentablemente, ya estamos acostumbrados a ver estos problemas en la política. Aún así, la inestabilidad sí genera que las expectativas económicas, aunque son buenas, no sean las mejores.

¿Diría que el elevado número de candidatos, casi 40, ha generado más ruido? ¿Hubiera sido mejor si algunos candidatos, por ejemplo, con respaldo al “libre mercado” se unían?

Cuando todavía se podía hacer alianzas para reducir el número de candidatos veíamos con expectativa que eso ocurriera. Lamentablemente casi no se dio.

Visión frente a los planes de gobierno

Respecto a los planes de gobierno presentados, ¿hay propuestas que generen preocupación al empresariado o que sean vistas como poco adecuadas?

Sí, hay varias propuestas [que preocupan]. Por ejemplo, hay propuestas de infraestructura exageradamente ambiciosas como un tren entre Tumbes y Tacna; hay dudas que se puedan iniciar siquiera en el quinquenio .

También se ha deslizado la idea de utilizar las reservas internacionales que mantiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para otros propósitos, y [otros planteamientos] que elevarían el gasto público.

Todo esto genera ruido, no son propuestas adecuadas y van a generar problemas económicos.

Dentro de estos planes, ¿considera que los candidatos están dejando de lado algún tema clave?

Lo que no se está tocando es el cómo van a hacer lo que proponen. Definitivamente necesitas presupuestos muy altos para llevar a cabo ese tipo de propuestas y no dicen de dónde se va a sacar el dinero: ¿endeudan más al país o incrementan impuestos?

Sería positivo si mejoran la recaudación, pero entrando a combatir el exceso de informalidad que hay en el país y el exceso de sectores que no tributan. Es un rubro qué hay que atacar con mucha fuerza, pero eso no lo vemos detallado en los planes.

Jorge Zapata, presidente de la Confiep. (Foto: Alonso Chero para GEC)

Considerando que solo le quedan unos meses, ¿qué debería dejar listo el Gobierno de transición de Jerí?

Tiene tareas fundamentales como garantizar unas elecciones limpias y transparentes, y poner las bases para una eficaz lucha contra la inseguridad ciudadana .

Esto último no lo va a resolver en este poco tiempo que le queda, pero debemos equipar y profesionalizar mejor a la policía, darle la logística que necesita.

También tiene que mejorar la relación entre Fiscalía, Policía, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Legislativo. Deben sentarse para mejorar las leyes en contra del crimen organizado y sobre todo la extorsión y el sicariato. Se necesitan medidas drásticas y hay que ponerse de acuerdo con el Congreso de la República.

Otro punto que queda pendiente desde el lado económico es el acuerdo fiscal anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Como parte de este, mencionaron una “optimización” de las exoneraciones tributarias, ¿cómo ven esta medida?

Hay que estudiar las exoneraciones tributarias una por una. Hay algunas que son positivas porque sirven para empezar inversión en zonas donde no hay desarrollo, pero también hay exoneraciones que no han funcionado.

Nosotros siempre vamos a respaldar que se amplíe la base tributaria, hay mucha gente en el país que pasa fuera del radar y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Estado peruano tiene que hacer un esfuerzo para encontrarlos.

Para el nuevo Gobierno, ¿cuáles deberían ser las dos o tres acciones que consideran que deberían priorizar en una nueva gestión?

Inmediatamente deberían continuar con la reestructuración de Petroperú, sería una buena señal al mercado. Luego deben mostrarle al país un plan coherente de lucha contra la inseguridad ciudadana.

También creemos que no se debe extender más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Un nuevo Gobierno tiene que dejar las cosas claras diciendo que no va a extenderlo más y si es posible cortarlo incluso para que no siga proliferando la minería ilegal.

¿Cuál es la expectativa ante un nuevo Congreso de la República bicameral?

Creo que dos cámaras es mejor que tener una sola, es algo que se da en el mundo. Es importante tener una cámara de senadores que tenga gente que pueda revisar mejor las normas que se dan. Es una de las pocas partes buenas en la reforma política que se ha hecho.

En el caso de gobiernos regionales, ¿cuál es la expectativa con los cambios de gobernadores?, ¿ve espacio para que el nuevo Gobierno repiense la descentralización?

La descentralización hay que revisarla. Las cerca de 2,500 obras paralizadas que hay a nivel nacional son una clara muestra de que no está funcionando la regionalización.

Hay que normar esto de nuevo y exigir que los gobiernos regionales, si se les va a dejar las mismas competencias, tienen que tener funcionarios de mayor calidad y exigir que las obras se piensen bien antes de lanzarlas y que se hagan con un buen expediente técnico. Es decir, se tiene que hacer una revisión completa de cómo están ejecutando sus presupuestos y están organizándose.

Otro tema que viene con las elecciones es la posible salida de Julio Velarde del BCRP. A nivel internacional hay posiciones encontradas, ¿es algo que les preocupa a los empresarios locales?

Lo ideal sería que se quede, pero si tiene que ser reemplazado creo que hay economistas de primer nivel en el país que pueden hacerlo . Hay un buen equipo en el BCRP y hay un buen directorio que no debería causar preocupación.

El problema podría venir si es que se tiene un Gobierno con intenciones de intervenir en el BCRP y nombrar a una persona ideologizada que obligue a que el buen desempeño del banco cambie.

Fuera del ámbito local, ¿hay riesgos internacionales que preocupen a los empresarios peruanos?

Eso se ha mitigado de alguna forma. Estuvo preocupando mucho el “juego” con los aranceles que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero creo que ya dejó de lado [por ahora] esa política errática. Ojalá ya se mantenga porque esto es muy malo para las expectativas e inversiones.

El populismo, ¿lo que llevó a la crisis en Petroperú?

En medio del proceso electoral, Jorge Zapata, presidente de Confiep, resaltó que el populismo que promueven muchos candidatos presidenciales hace mucho daño al país.

A su consideración las propuestas populistas fueron las que generaron un sobredimensionamiento del Estado con un incremento desproporcionado de personal y remuneraciones, así como programas ineficientes.

El populismo, agregó, llevó a la crítica situación de Petroperú con la construcción de la refinería de Talara y la entrega de cerca de S/ 20,000 millones a la petrolera estata. Por ello, resaltó la “necesidad de que la reestructuración anunciada para Petroperú se mantenga en los planes del nuevo Gobierno”.