La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó el 20 de marzo de 2026 como fecha límite para que las organizaciones políticas, personas candidatas o sus responsables de campaña, presenten la primera entrega de la información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2026.

Así quedó establecido mediante Resolución Gerencial N° 000001-2026-GSFP/ONPE publicado en el Boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

El periodo que comprende la primera entrega es desde el 26 de marzo de 2025 hasta el 13 de marzo de 2026.

Se dispone la publicación de la presente resolución en el diario El Peruano, en la web oficial de la ONPE ubicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe/onpe) y en el Portal de Transparencia de la Entidad.

En la parte considerativa de la norma se recuerda que la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y sus modificatorias establecen que las organizaciones políticas, las personas candidatas o sus responsables de campaña, según corresponda, están obligadas a presentar su información financiera de aportes, ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral en dos entregas obligatorias, siendo la ONPE la entidad competente para fijar los plazos de presentación desde la convocatoria a elecciones.

Se precisa que la norma exime únicamente a las personas candidatas a consejeros regionales y regidores municipales, lo que evidencia el carácter restrictivo de dicha excepción y reafirma la obligatoriedad general para los demás cargos de elección popular.

Para efectos de las Elecciones Generales 2026, que incluye las elecciones primarias, se encuentran obligados de presentar la primera y segunda entrega de la información financiera, las organizaciones políticas y los ciudadanos cuya candidatura ha sido inscrita ante el Jurado Electoral Especial correspondiente.