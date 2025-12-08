La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este lunes el cómputo de las elecciones primarias vía delegados de 37 organizaciones políticas, proceso destinado a elegir a los candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.

El organismo electoral informó que al cierre del domingo se había alcanzado el 100 % del cómputo de actas de 34 organizaciones políticas, a las que se sumó posteriormente el partido Progresemos. En tanto, el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) y el partido Ciudadanos por el Perú, que no presentaron fórmula presidencial, también culminaron su proceso de contabilización.

En el caso del Frepap, el cómputo final se ejecutó este lunes debido a una contingencia con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), lo que obligó al uso de material impreso. Las actas físicas fueron trasladadas al centro de digitalización para su posterior transmisión al centro de cómputo de la sede central de la ONPE.

La ONPE precisó que los resultados oficiales serán remitidos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)y al Órgano Electoral Central (OEC) correspondiente, para la elaboración de la lista final de candidatos, la cual será presentada durante la etapa de inscripción ante los Jurados Electorales Especiales, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE)

Al igual que en los comicios internos realizados el 30 de octubre, la ONPE destacó que la rapidez en la obtención de resultados fue posible gracias al uso de la STAE en todas las mesas de votación, herramienta que permitió a los miembros de mesa elaborar de forma digital las actas de instalación, sufragio y escrutinio.

Este sistema reduce los errores de transcripción, emite alertas ante inconsistencias numéricas y agiliza la consolidación de resultados, los cuales son enviadas virtualmente desde los locales de votación hacia los servidores de la ONPE para su consolidación e inmediata publicación en Internet.

La entidad electoral informó que la STAE será utilizada en las mesas de sufragio de Lima Metropolitana y el Callao durante los próximos comicios generales