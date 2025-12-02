Este martes, el precandidato presidencial del partido Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue atacado a balazos en la camioneta en la que se desplazaba en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de la ONPE invocó a los actores políticos y ciudadanía rechazar violencia en la campaña electoral.

Desde la @ONPE_oficial condenamos ataque contra un dirigente politico que aspira a postular a Presidencia de la República. Invocamos a todos los actores políticos y a ciudadanía en general a rechazar la violencia en la campaña electoral. #NoALaViolencia #VotarEsTuPoderDeElegir — Piero Corvetto (@pcorvetto) December 2, 2025

¿Qué se sabe del atentado contra el candidato presidencial?

Sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba Rafael Belaúnde Llosa.

El parabrisas del lado del conductor registró al menos tres impactos de bala, lo que muestra que se trató de un ataque directo al precandidato.

Pese a los disparos, Belaúnde resultó ileso y se trasladó a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional.

El ex primer ministro Pedro Cateriano, quien es candidato a la primera vicepresidencia en la misma fórmula, denunció públicamente el ataque y lo calificó como un grave episodio al inicio de la campaña.

Cateriano y otros voceros subrayaron que el atentado refleja el contexto de delincuencia e inseguridad que vive el país y pidieron un rechazo firme de la violencia política o criminal.