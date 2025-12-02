Piero Corvetto, jefe de la ONPE. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio).
Este martes, el , fue atacado a balazos en la camioneta en la que se desplazaba en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete.

A través de una publicación en su cuenta de X, el jefe de la ONPE invocó a los actores políticos y ciudadanía rechazar violencia en la campaña electoral.

¿Qué se sabe del atentado contra el candidato presidencial?

  • Sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba Rafael Belaúnde Llosa.
  • El parabrisas del lado del conductor registró al menos tres impactos de bala, lo que muestra que se trató de un ataque directo al precandidato.
  • Pese a los disparos, Belaúnde resultó ileso y se trasladó a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional.

El ex primer ministro Pedro Cateriano, quien es candidato a la primera vicepresidencia en la misma fórmula, denunció públicamente el ataque y lo calificó como un grave episodio al inicio de la campaña.

Cateriano y otros voceros subrayaron que el atentado refleja el contexto de delincuencia e inseguridad que vive el país y pidieron un rechazo firme de la violencia política o criminal.

