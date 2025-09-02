Este martes 2 de setiembre se presentó en la Comisión de Constitución del Congreso la primera simulación de la cédula que se empleará en las elecciones generales del 2026.

Según Piero Corvetto, jefe de la ONPE, la cédula electoral medirá entre 42 y 44 centímetros, a raíz de la afloración de varios partidos políticos.

“Será una elección compleja y dura. El escrutinio tardará ocho horas, aproximadamente”, refirió a la prensa.

Cédulas electorales medirán más de 40 centímetros, según el jefe de la ONPE. Foto: GEC

En esa línea, agregó que los resultados se conocerán desde las 5 pm —del domingo 12 de abril del 2026— y se actualizarán cada cinco minutos. Se priorizarán los votos para conocer al ganador de la presidencia, y luego se procederá con los senadores y diputados.