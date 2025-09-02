“Será una elección compleja y dura. El escrutinio tardará ocho horas, aproximadamente”, mencionó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Foto: difusión
“Será una elección compleja y dura. El escrutinio tardará ocho horas, aproximadamente”, mencionó el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Foto: difusión
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes 2 de setiembre se presentó en la Comisión de Constitución del la primera simulación de la cédula que se empleará en las

Según , la cédula electoral medirá entre 42 y 44 centímetros, a raíz de la afloración de varios partidos políticos.

“Será una elección compleja y dura. El escrutinio tardará ocho horas, aproximadamente”, refirió a la prensa.

Cédulas electorales medirán más de 40 centímetros, según el jefe de la ONPE. Foto: GEC

En esa línea, agregó que los resultados se conocerán desde las 5 pm —del domingo 12 de abril del 2026— y se actualizarán cada cinco minutos. Se priorizarán los votos para conocer al ganador de la presidencia, y luego se procederá con los senadores y diputados.

LEA TAMBIÉN: Más que las próximas elecciones, la inseguridad preocupa a los inversionistas: Perucámaras

“Se acabó el secretismo y el tema de que la ONPE es dueño de los resultados electorales. Nunca más. Desde las 5 pm tendrán la presentación de los resultados con actualizaciones cada cinco minutos”, comentó a los medios de comunicación.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: partidos deberán presentar 263 candidatos en total, informa el JNE

