La baja inversión en proyectos se atribuye a problemas de gestión y cálculos políticos previos a elecciones, de acuerdo con especialistas. Además, persiste una falla estructural que ralentiza el gasto en gobiernos locales año tras año. Foto: difusión / Andina
Fernando Cuadros Concha
Al inicio del noveno mes, los gobiernos locales han ejecutado en proyectos —de diversa índole— el 42.6% de los más de S/ 27,7719 millones correspondientes al presupuesto modificado para este año fiscal; y solo en Lima, de S/ 3,380 millones 376,170, se invirtió el 58.3%, de acuerdo con el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Dicho cálculo no abarca a la Municipalidad Metropolitana encabezada por Rafael López Aliaga. En la capital, de los seis distritos que concentran la mayor cantidad de recursos, apenas uno supera el 60% de gasto, ¿qué está fallando con los municipios?, ¿qué se espera para los siguientes meses?

