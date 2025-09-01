La iniciativa de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, considera S/ 257,562 millones para el próximo año, un incremento de 2.2% (términos nominales) respecto al presupuesto institucional de apertura (PIA) del 2025. ¿Dónde estará el foco del gasto?

Como cada año, Educación y Salud son las funciones que lideran el presupuesto público –y además representan un aumento comparado con el PIA de este año–, según el reciente proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo.

Se señalan como funciones -y no como sectores- porque se trata del presupuesto que se asigna para este fin a los tres niveles de gobierno, no solo al Gobierno nacional o al ministerio correspondiente.

Como cada año, Educación y Salud son las funciones que lideran el presupuesto público. (Foto: Minedu)

Pero no son los únicos que destacan. Para el próximo año, la función Transporte recibiría S/ 22,557.2 millones . Si bien está en el “top 5″ de las funciones que más recursos tendrán, a diferencia de Educación y Salud, este monto representa una caída de 2.6% respecto al PIA 2025.

Es más, si se revisa los últimos cinco años, incluyendo el 2026, esta sería la primera vez que el presupuesto (PIA) para Transporte retrocede en este periodo de tiempo. En el 2022 aumentó 3%; en el 2023, 5.5%; y en el 2024, 7.4%. Este año, hubo una ligera desaceleración, pero se mantuvo en terreno positivo (4.5%).

Para el próximo año estará el reto tomando en cuenta que transportes es un sector relevante para la dinámica de la inversión pública.

Para el próximo año, la función Transporte recibiría S/ 22,557.2 millones. (Foto: Difusión)

Presupuesto para el Congreso

Para el 2026, la función Legislativa contaría con S/ 1,250 millones, según el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso. Tras dos años de crecer a tasas de dos dígitos, el próximo año se contraería 9.1% si se compara con el presupuesto institucional de apertura (PIA) 2025.

En el 2024, el presupuesto público para el Congreso superó por primera vez los S/ 1,000 millones, con un incremento de 24% . En este 2025, la situación fue similar, e incluso el crecimiento fue de 31.9%. Ahora, si bien se mantiene por encima de los S/ 1,000 millones, se dio una caída.

Cabe recordar que el Parlamento a partir del 2026 tendrá dos cámaras, así que este presupuesto debería estar –en parte– orientado a este cambio hacia una estructura bicameral: 60 senadores y 130 diputados.

Si se mira el pliego Congreso, que forma parte del Gobierno nacional, se muestra que se destinarán más de S/ 1,173 millones a los gastos corrientes, de los cuales, S/ 870.7 millones corresponderán a personal y obligaciones sociales.

Presupuesto público para personal y obligaciones sociales 2026. Fuente: Proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Presupuesto Público 2026