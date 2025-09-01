La inversión pública en Perú superó los S/ 4,400 millones en agosto.(Fuente: Andina)
La inversión pública en Perú superó los S/ 4,400 millones en agosto.(Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

En agosto, la ejecución de recursos orientados al desarrollo de en el Perú ascendió a los S/ 4,429.46 millones. Esto significó una caída de 2.46% respecto al mismo mes del año pasado, según información del Ministerio de Economía y Finanzas ().

El resultado también representa la tercera caída en el año, luego de que en mayo se contrajo en más de 8% y en julio en más de 1%. Es decir, por segundo mes consecutivo, la capacidad de gasto del sector público retrocedió.

En acumulado, se registra la ejecución de S/ 33,631.77 millones en los dos primeros cuatrimestres del año. El avance significativo en meses como enero y febrero, cuando creció la en más de 46% y 16%, respectivamente, mitigó estas caídas recientes: se tiene un crecimiento de 6.12%.

Segmentados

En agosto, el nivel de gobierno que tuvo la mayor capacidad de gasto fueron los locales con más de S/ 1,723.92 millones. En esa línea, mostraron un crecimiento de más de 12% respecto al mismo mes del año pasado.

En el caso de los gobiernos regionales, la ascendió a los S/ 1,252.43 millones, representando un ligero incremento de 0.60%.

Así, la caída en este mes estuvo explicada, principalmente, en el desempeño a nivel del Gobierno nacional. Su avance solo en el octavo mes del año fue de S/ 1,453.09 millones, lo que significó una caída de 12.09%.

El avance, con registro al 31 de agosto, es de 55.6%, alcanzando los S/ 8,366.15 millones de un total de S/ 15,046.28 millones.

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.

TE PUEDE INTERESAR

Inseguridad le cuesta S/19,800 millones al Perú solo este año, calcula el MEF
“Es una pérdida de soberanía”, titular del MEF respalda evaluar salida del Perú de la Corte IDH
MEF: inseguridad golpea expectativas económicas para este y los próximos 4 años, ¿en cuánto?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.