De acuerdo al índice del mercado inmobiliario de Urbania, el precio promedio de venta del metro cuadrado (m2) en Lima se ubicó en S/6,761 en enero de este año, un aumento de 1.6% en los últimos 12 meses.

Con ello, comprar un departamento en la capital con dos habitaciones y 60 m2 tiene un precio promedio de S/419,000, mientras que una vivienda de 100 m2 con tres dormitorios llegaría a un ticket de S/652,000.

Crece búsqueda de viviendas en Lima

Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir, indicó que para este primer semestre se espera un incremento importante en la compra de propiedades nuevas, debido a que hay una demanda activa. Y es que según el mencionado portal, entre diciembre del año pasado y enero último la búsqueda de viviendas se incrementó en casi 15%.

“Esto resultado tiene que ver también porque en diciembre las visitas caen un poco por la temporada de navidad, sin embargo, estamos viendo que se ha empezado a mover importante la búsqueda de proyectos inmobiliarios nuevos, sobre todo en algunas zonas que el año pasado ya daban luces de que iba a empezar a crecer la demanda como lo es Chorrillos, Lince, Magdalena y Jesús María”, puntualizó.

Asimismo, el ejecutivo mencionó que hasta la quincena de enero se observó se ha incrementado en casi 25% la búsqueda de vivienda en las zonas de San Martín de Porres, apareciendo como un distrito con potencial. Ello se explicaría porque las inmobiliarias estarían desarrollando proyectos, ampliando la oferta en este lugar.

“Cuando la gente ve que comienza a diversificarse la zona, la demanda también comienza a incrementarse. San Martín de Porres era uno de los distritos que no aparecía en nuestro listado de principales búsquedas y esto tiene que ver porque hay cuatro empresas que están haciendo proyectos inmobiliarios, que son el Grupo Lar, Besco, Abril y Albamar, que hace que las familias busquen estos proyectos”, detalló.

Otros de los distritos que también está despertando interés es Los Olivos, que en febrero ingresó al listado de los más buscados para la compra de vivienda, también situado en Lima Norte. Vale mencionar que en ambas zonas el ticket se encuentra entre los más bajos de la capital.

Según Urbania, San Martín de Porres fue el distrito con el menor precio por metro cuadrado con S/3,080 al cierre de enero, e incluso muestra una reducción de 2.5% respecto a los últimos 12 meses. No obstante, si se compara con el mes previo (diciembre), muestra un ligero incremento de 0.4%.

En tanto, el metro cuadrado en Los Olivos tuvo un ticket promedio de S/3,673 en enero, evidenciando una caída de 2.7% en el último año y un aumento de 1.1% con diciembre último.

Al respecto, Barredo mencionó que, si bien actualmente estas zonas tienen precios bajos, el desarrollo de más proyectos inmobiliarios en los mencionados distritos harían que el ticket se eleve en un mediado plazo por efecto de la oferta y demanda.

“Como las empresas no estaban construyendo en esa zona, muchas de las personas que vivían cerca estaban viendo a qué otros distritos no tan alejadas se podrían ir a buscar una propiedad, pero, al ver nuevamente que hay proyectos que se están desarrollando y estos son grandes y multifamiliares, están buscando ahí porque no solamente accedes a una vivienda, sino también a los amenities, que puede ser piscinas, gimnasios, coworking, área para mascotas, entre otros”, complementó.

