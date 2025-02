El mercado inmobiliario ya no se percibe solo como una necesidad habitacional, sino que se está consolidando como una alternativa rentable para quienes buscan generar ingresos pasivos. Ante este cambio en los patrones de compra, la certificadora Best Place to Live compartió con Gestión un análisis sobre el comportamiento de los compradores, quienes ven en los bienes raíces una oportunidad de crecimiento patrimonial, además de la búsqueda de un hogar. Pero ¿en qué enfocan más la inversión?