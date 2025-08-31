MEF estandariza la formulación de proyectos de inversión en cinco sectores clave. (Foto: Difusión)
MEF estandariza la formulación de proyectos de inversión en cinco sectores clave. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El (MEF) publicó una serie de resoluciones directorales que aprueban nuevas metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos de pública en diferentes campos.

La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPGMI).

Entre sus atribuciones figura la aprobación de metodologías generales para la preparación de proyectos, en función de su nivel de complejidad. Los sectores, por su parte, elaboran y aprueban metodologías específicas de acuerdo con sus competencias.

Las nuevas guías buscan uniformizar criterios y fortalecer la calidad técnica de las iniciativas que requieren recursos públicos. Todas las resoluciones llevan la rúbrica del director general de la DGPMI, David Miranda Herrera.

¿De qué sectores se trata? Por ejemplo, se apunta a electrificación rural, infraestructura de , ciencia y tecnología, protección social y patrimonio cultural.

Nuevas guías aprobadas

Mediante la Resolución Directoral N.° 0013-2025-EF/63.01, se aprobó la Guía metodológica para la Formulación y Evaluación de proyectos de inversión de Electrificación Rural. Esta herramienta busca mejorar la cobertura energética en zonas alejadas, garantizando criterios técnicos y sociales homogéneos.

A través de la Resolución Directoral N.° 0014-2025-EF/63.01, se oficializó la Guía metodológica para proyectos de Infraestructura de Riego y Riego Tecnificado, destinada a optimizar la gestión del recurso hídrico y la productividad agrícola.

Asimismo, la Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/63.01 aprobó la Guía metodológica para proyectos de Centros de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que busca estandarizar las inversiones orientadas al desarrollo científico y a la transferencia tecnológica.

Por otro lado, la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/63.01 aprobó la Guía metodológica para proyectos de Bienes Inmuebles Prehispánicos, orientada a la protección y puesta en valor del patrimonio cultural.

Finalmente, mediante la Resolución Directoral N.° 0017-2025-EF/63.01, se aprobó la Guía metodológica para proyectos de Centros de Protección y Cuidado Diurno, vinculada a la atención de poblaciones vulnerables, en particular niños y adultos mayores.

