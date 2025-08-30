La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) autorizó la transferencia financiera de S/ 88,850.57 a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del Gran Centro de Convenciones de Lima (LCC).

Estos recursos permitirán el uso de las instalaciones del recinto durante el “Turismo In Summit 2025”, evento internacional que se desarrollará en Lima del 1 al 4 de setiembre de 2025.

La transferencia se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025 (Ley N° 32185), que autoriza a las entidades públicas a financiar este tipo de gastos para el funcionamiento del Centro de Convenciones.

PROMPERÚ precisó que los fondos provienen de la fuente de financiamiento “Recursos Ordinarios” y serán destinados exclusivamente a la finalidad autorizada, no pudiendo ser utilizados para otros fines.

Cabe indicar que el Centro de Convenciones de Lima (CCL) en San Borja, es una infraestructura de 15,000 metros cuadrados y capacidad para más de 10,000 personas.

El Centro de Convenciones de Lima (CCL), es un espacio generador de cultura y economía. Ofrece 18 salas de convenciones multifuncionales, desde la Sala Plenaria de 5.000 m2 (sin columnas) hasta salas de menos tamaño, 374 estacionamientos, 3 cocinas y cafetería.