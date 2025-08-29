Después de más de 10 años en el país, Chuck E. Cheese anunció el cierre definitivo de todos sus locales en Perú. La compañía informó que la fecha de cese de operaciones será el próximo 31 de agosto, con lo que pondrá fin a una etapa en la que se posicionó como una opción de entretenimiento y celebraciones para miles de familias peruanas.

“Durante este tiempo, nuestro mayor privilegio fue acompañar a miles de familias en sus celebraciones más especiales”, señaló la empresa en un comunicado difundido en sus canales oficiales.

La marca expresó su agradecimiento a las familias que eligieron sus locales para festejar cumpleaños y reuniones, así como a su equipo humano, que “con esfuerzo, dedicación y una gran sonrisa hizo posible la magia día a día”.

También extendió su reconocimiento a centros comerciales, aliados estratégicos y proveedores por el apoyo brindado en el país.

Comunicado de Chuck E. Cheese. Foto: Facebook.

Aunque se despide del mercado peruano, Chuck E. Cheese subrayó que seguirá viviendo “en cada recuerdo, en cada foto y en cada niño que alguna vez disfrutó de un momento especial con nosotros”.

Con esta decisión, Perú se suma a la lista de países en los que la cadena ha reducido su presencia, en medio de un mercado de entretenimiento infantil que en los últimos años se ha visto impactado por cambios en las preferencias de consumo, el auge de alternativas digitales y los efectos que dejó la pandemia.