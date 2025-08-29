La aerolínea brasileña Gol anunció que reanudará sus vuelos hacia Perú, Chile y Ecuador, rutas que fueron suspendidas durante la pandemia. Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de la compañía, informó que la meta es alcanzar una cobertura total del mercado sudamericano hacia 2029.

En paralelo, Gol fijó la meta de aumentar su capacidad internacional entre 17% y 25% en los próximos cinco años, con un plan que considera rutas desde el sur de Florida hasta el sur de Argentina. En ese esquema, Perú figura entre los mercados estratégicos para consolidar su presencia en la región, tras la suspensión de vuelos durante la pandemia, reportó a medios brasileños.

La aerolínea ya reinició operaciones hacia Caracas desde São Paulo y proyecta sumar progresivamente más destinos sudamericanos, incluyendo la reanudación de su ruta hacia Lima.

Perú se perfila como uno de los destinos clave dentro de la planificación regional de la aerolínea Gol. (Foto: difusión).

¿Cómo evoluciona la demanda aérea en Perú y la región?

El mercado sudamericano de viajes aéreos proyecta un crecimiento del 8% en el segmento regional, mientras que en el doméstico estima un avance de entre 3% y 5% anual. En Perú, la reactivación de rutas internacionales toma relevancia en un contexto en el que Lima busca consolidarse como un centro de conectividad aérea en el Pacífico. La reciente puesta en marcha del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez permite ahora ampliar la capacidad operativa y de tránsito de pasajeros.

Estos indicadores forman parte del escenario en el que Gol busca recuperar participación de mercado y fortalecer su estrategia tras haber completado su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 en Estados Unidos.

Actualmente, la compañía opera vuelos hacia distintas ciudades de Argentina, además de Montevideo, Santa Cruz y Bogotá. Su plan de expansión contempla a Perú como uno de los ejes de conectividad en Sudamérica, reforzando la competencia en rutas donde también operan Latam y Sky.

Gol prevé actualizaciones periódicas sobre la reanudación de vuelos en Sudamérica. (Foto: Leonardo Carrato/Bloomberg).

LEA TAMBIÉN: Ositrán abre consulta pública sobre acceso a la infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez

Gol emplea principalmente aeronaves Boeing 737 para sus rutas de corta y media distancia en Sudamérica, lo que permite mantener consistencia en la operación y eficiencia en costos. La empresa anticipó que dará a conocer nuevas actualizaciones en los próximos meses sobre la reactivación de rutas.