En un paso clave para fortalecer la conectividad aérea en la región, las aerolíneas SKY y Air Canada anunciaron un acuerdo interlineal que permitirá a los pasajeros acceder a más de 30 destinos en Perú, Chile y otras ciudades de Sudamérica con un solo boleto.

Desde hoy, los viajeros podrán comprar pasajes combinados a través de Air Canada, integrando itinerarios que conectan con la red de rutas domésticas e internacionales de SKY.

La alianza ayudará a que los pasajeros que lleguen a Santiago puedan volar a ciudades como Puerto Montt, Puerto Natales, Concepción, Calama y Antofagasta.

En el caso de Lima, se ofrecerá conectividad hacia Cusco, Arequipa, Trujillo e Iquitos, además de rutas internacionales hacia Mendoza, Montevideo y Bariloche.

“Junto a Air Canada fortalecemos nuestro propósito de poner el cielo al alcance de todos, uniendo nuestra región con Norteamérica, donde nuestros socios tienen una sólida presencia”, dijo Julio Solar, gerente de Rutas y Alianzas de SKY.

El acuerdo busca impulsar el turismo, ofrecer conexiones más eficientes y fortalecer la competitividad de ambas compañías en el mercado aéreo regional. (Foto: GEC)

Beneficios para el turismo y el mercado aéreo

Esta alianza se suma a las ya establecidas por SKY con TAP, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, consolidando su rol como un operador clave en Sudamérica. Estos convenios permiten a los pasajeros acceder a itinerarios más ágiles y a una red internacional integrada.

Economista peruano como nuevo CEO de SKY

Daniel Belaúnde, economista peruano, asumió el cargo de nuevo CEO de SKY, desde el 1 de agosto, tras la salida de José Ignacio Dougnac Vera, quien presidió la empresa durante los últimos cinco años. La permanencia de Belaúnde será durante todo el mes de agosto.

El ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria liderando procesos de crecimiento y modernización en mercados como Chile, México, Ecuador y Colombia.

“Su incorporación representa un paso clave para conducir un nuevo ciclo de SKY Airline y seguir desarrollando la visión y los objetivos de largo plazo de la compañía, con mayor foco en el fortalecimiento de la excelencia operacional y de las capacidades de atención al cliente, mejorando así la experiencia de los pasajeros”, señaló la aerolínea.