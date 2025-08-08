De acuerdo con el jefe del ANA, el sector minero encabeza la lista proyectos viabilizados con S/ 3,872 millones de inversión. Photographer: Alessandro Cinque/Bloomberg
De acuerdo con el jefe del ANA, el sector minero encabeza la lista proyectos viabilizados con S/ 3,872 millones de inversión. Photographer: Alessandro Cinque/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En medio de un contexto de creciente presión climática y desafíos estructurales en la gestión de los recursos hídricos, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha viabilizado más de S/ 9,240 millones en inversiones en lo que va del 2025, según informó a Gestión su jefe institucional, José Musayón.

TE PUEDE INTERESAR

ANA propone 10 destinos turísticos donde el agua es la gran protagonista
ANA: Más de 14 mil agricultores formalizaron su acceso al agua
ANA aprueba inversiones por más de US$ 3,429 millones en minería, energía y servicios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.